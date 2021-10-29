编者按：2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员开始报名，此次报名有哪些基本要求？基层工作经历如何界定？让我们一起了解。

公开遴选职位包括处长及以下职务和一级调研员及以下职级职位。公开遴选职位分为两类：一类面向符合条件的公务员、一类专门面向符合条件的选调生。

公开选调职位包括副处长职务和一级至四级调研员职级职位。

公开遴选报名范围和条件

省级及以下机关中已登记备案且在编在岗的公务员、省级及以下参照公务员法管理机关（单位）中已进行参照登记备案且在编在岗的工作人员可以报考。

1、报考人员需具有2年以上基层工作经历。

2、除报考专门面向选调生的公开遴选职位外，报考其他职位均应符合在本级机关工作的最低年限要求，没有规定的，须在本级机关工作2年以上。

3、报考处长职位，须现任县处级正职领导职务或者具有2年以上县（市、区、旗）领导班子副职工作经历的县处级副职领导职务；报考副处长职位，须现任县处级副职领导职务或者具有3年以上乡（镇、街道）党政正职工作经历的乡科级正职领导职务；报考一级调研员及以下职级职位，须现任相同层次的职务职级。

4、具有大学本科及以上文化程度

工作经历年限、任职经历年限和年龄的计算时间截至2021年11月，现任职务职级以报名前的任职为准。

具有下列情形之一的，不得参加公开遴选：被开除中国共产党党籍的；被依法列为失信联合惩戒对象的；涉嫌违纪违法正在接受有关专门机关审查调查尚未作出结论的；受到诫勉、组织处理或者党纪政务处分等影响期未满或者期满影响使用的；新录用乡镇公务员在乡镇机关工作未满5年的（含试用期）；按照有关规定，到艰苦边远地区以及定向单位工作未满服务年限或者对转任有其他限制性规定的；尚在试用期或者提拔担任领导职务未满1年的；报名人员不得报考任职后即构成公务员法第七十四条第一款所列情形的遴选职位，也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的职位。

公开选调报名范围和条件

国有企业、高等院校和科研院所以及其他不参照公务员法管理的事业单位中从事公务的人员可报考。

1、现任中央企业总部工作部门下设处室负责同志或者企业总部及下属单位相当职务层次人员；现任省（自治区、直辖市）属企业工作部门（处室）或者直属单位负责同志及相当职务层次人员；现任市（地、州、盟）属企业领导班子成员及相当职务层次人员；在中央企业地方下属单位工作的，比照省（自治区、直辖市）或者市（地、州、盟）属企业现任相当职务层次人员；以及在上述国有企业工作，担任副高级专业技术职务2年以上或者已担任正高级专业技术职务的人员。

事业单位管理岗位工作人员，须在五级、六级管理岗位，其中报考一级、二级调研员职位的，须在五级管理岗位；事业单位专业技术岗位工作人员，须在中央和省（自治区、直辖市）直属及部门所属事业单位、市（地、州、盟）直属事业单位副高级岗位2年以上或者正高级岗位。

2、具有公开选调职位要求的相关工作经历。

3、除公开选调职位对年龄有特殊要求外，报考一级、二级调研员职位的，年龄在43周岁以下（1977年11月以后出生）；报考副处长或者三级、四级调研员职位的，年龄在40周岁以下（1980年11月以后出生）。

4、具有大学本科及以上文化程度。

5、具备公务员法及其配套法规规定的晋升至公开选调职务职级累计所需的最低工作年限。

工作经历年限、任职经历年限和年龄的计算时间截至2021年11月，现任职务以报名前的任职为准。

具有下列情形之一的，不得参加公开选调：因犯罪受过刑事处罚的；被开除中国共产党党籍的；被开除公职的；被依法列为失信联合惩戒对象的；涉嫌违纪违法正在接受有关专门机关审查调查尚未作出结论的；受到诫勉、组织处理或者党纪政务处分等影响期未满或者期满影响使用的；正在接受审计机关审计的；尚在试用期或者提拔担任领导职务未满1年的；报名人员不得报考任职后即构成公务员法第七十四条第一款所列情形的选调职位，也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的职位。

笔试成绩、面试成绩按各占50%确定考试综合成绩

考试分为笔试和面试，重点测查用习近平新时代中国特色社会主义思想指导分析和解决问题的能力。笔试成绩、面试成绩按各占50%确定考试综合成绩，折合总分为100分。各职位的报名人数与遴选或者选调计划人数的比例一般不低于5∶1。面试人选与遴选或者选调计划人数的比例一般为5∶1。

笔试和面试的满分均为100分。

报名人员可于2022年1月登录遴选选调专题网站，查看笔试最低合格分数线和首批面试人选名单。

各部门可根据需要开展职位业务水平测试，测试成绩占面试成绩的30%。面试成绩将发布在遴选选调专题网站。

(责编：郝孟佳、邓志慧)