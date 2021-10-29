朱昌俊

原标题：引才返乡 三四线城市可以做得更多

近几年，一二线城市的“抢人大战”风起云涌，但部分三四线城市也不甘“躺平”。日前，山东省泰安市人社局在答复市人大代表《关于吸引名校大学生来泰就业的建议》时称，下一步，泰安市将为本地人才建立“全过程”跟踪机制，每年高考季为考入“双一流”大学的学生建立档案，进行独立培养。上学期间分专业、兴趣、就业去向等对本地人才进行分类引导，确保精准引才返乡。

“21世纪什么最贵？人才！”这些年，各个城市越来越清晰地意识到这一点，不约而同地加大了揽才力度。客观而言，三四线城市对人才的吸引力相对薄弱，很多时候都处于人才流出状态。在此背景下，泰安着力于吸引本土人才返乡，是一个不错的人才工作思路。毕竟，本土出去上大学的年轻人，一来对家乡有感情，有建设家乡的内在意愿；二来，他们也更了解家乡的实际情况，在发挥才智方面更具优势，更有可能真正留下来。

从具体揽才措施来看，泰安也和不少城市一样，给予博士、硕士、重点本科毕业生等发放租房和生活补贴。突破和创新之处在于，为本地人才建立“全过程”跟踪机制，每年高考季为考入“双一流”大学的学生建立档案，进行独立培养；上学期间分专业、兴趣、就业去向等对本地人才进行分类引导，确保精准引才返乡。这种全过程跟踪管理，可增进外出求学的大学生与本地的长期联系，也利于真正引入最适合本地需要的人才返乡。

当然，对于本地外出大学生进行“独立培养”，也需要注意对接的方式和尺度，给外出大学生成长、成才创造自由空间。但总的来说，相比其他“大撒网”式引才，这种方式明显更具针对性。

针对本地外出大学生建立人才储备库之余，更要看到，要真正让大学毕业生和各个领域的人才愿意返乡，不能只打“感情牌”，更重要的还是要提供能够让他们有用武之地的工作机会和岗位，以及具备竞争力的就业、创业环境。而这一点，目前恰恰是三四线城市的“软肋”。所以，各地在引才返乡的过程中，也不妨结合本地的人才资源实际，因地制宜地强化相应的招商引资和产业培育力度，同时推进创业和营商环境的持续优化。当本地的就业和创业机会够多、够丰富，自然不愁人才不愿意返乡。

此外，要增加本地的人才资源厚度，除了加大引才力度，也还可以通过增加本地的高等教育投入，提升自身的人才培养能力。事实上，近些年就有不少三四线城市开始注意弥补高等教育的短板，纷纷引进高校或科研机构落户，这实际上就为本地人才资源供应开辟了新的途径。

人才引进其实没有捷径可循。关键要在于知道自己的优势在哪，短板在哪，不利于人才流入、返乡的困境在哪，然后有针对性地扬长避短。相对来说，本身处于人才“洼地”的三四线城市，在这方面确实还有更多工作要做。泰安的引才返乡计划，为一些城市提供了一种思路。但每个城市具体该如何做，还需要因地制宜，久久为功。

(责编：林禹彤(实习生)、温璐)