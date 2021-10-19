人民网北京10月19日电 清华大学合肥公共安全研究院（以下简称“清华合肥院”）建成的我国首个城市生命线工程安全运行监测系统，自2017年运行以来，成功预警燃气泄漏燃爆、供水管网泄漏、路面塌陷、桥梁事故等突发险情6000多起，开创全国首个城市生命线安全的“清华方案·合肥模式”并获国家推广。

据悉，清华合肥院是清华大学的派出研究院，由清华大学、安徽省、合肥市三方共建的新型产学研用一体化科技创新平台和成果转化基地，于2013年12月开始建设，2016年1月正式运行。该系统自2017年运行以来，成功预警燃气泄漏燃爆、供水管网泄漏、路面塌陷、桥梁事故等突发险情6000多起，地下管网事故发生率下降60%、风险排查效率提高70%，实现了城市安全运行管理“从看不见向看得见、从事后调查处理向事前事中预警、从被动应对向主动防控”的根本转变，有效发挥了拱卫城市安全的科技“哨兵”作用。

2021年以来，袁宏永教授团队的工作得到国家肯定，成为全国学习、推广的样板。国务院安全生产委员会办公室、应急管理部专门现场调研合肥市城市生命线安全工程经验做法，并于9月22日下发《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法，切实加强城市安全风险防范工程的通知》指出,“近年来，安徽省合肥市积极开展城市生命线安全工程建设，初步实现对燃气、桥梁等城市生命线安全风险的实时监测、分析预警和联动处置，有效提升了城市安全风险防控能力和水平。

“清华方案·合肥模式”之所以得到认可，其核心价值主要是通过产学研的深度协作，探索出一条以场景应用为依托、以智慧防控为导向、以创新驱动为内核、以市场运作为抓手的城市生命线安全发展新模式。目前，城市生命线安全工程正在全国快速推广，未来将在更多的城市发挥安全运行发挥保护伞、护城河的作用。

(责编：丁元贺(实习生)、秦华)