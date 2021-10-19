人民网北京10月19日电 记者从山东财经大学获悉，18日，该校正式印发《关于全面加强新时代劳动教育的实施意见》（以下简称《意见》），明确将劳动教育纳入人才培养全过程，与德育、智育、体育、美育相融合，积极引导学生树立正确的劳动观，崇尚劳动，尊重劳动，增强对劳动人民的感情，让学生亲历劳动过程，提升育人实效性。

聚焦课程体系建设、学生社团活动、校园文化建设、评价机制、教师队伍建设等方面，《意见》从七个方面推出系列举措，切实加强大学生劳动教育——

一要构建新时代劳动教育课程体系，包括开设劳动教育选择性必修课程；设置劳动教育实践课程；将劳动教育融入思想政治理论课；在学科专业中有机渗透劳动教育等。

二要开展日常生活劳动教育，以学生党团组织为枢纽，围绕学生宿舍、食堂、实验室、教学楼、图书馆等场所组织开展校园集体劳动，让劳动教育渗透到大学生日常生活中去。

三要强化服务性劳动教育，鼓励学生自觉参与校园场所的卫生保洁、绿化美化和管理服务等校内服务性岗位劳动。结合“三支一扶”“大学生志愿服务西部计划”“青年红色筑梦之旅”“三下乡”和学校“三千计划”等，开展社会调查、科技帮扶、文化宣传、医疗服务、法律宣讲、环境保护等方面的社会实践活动，培养学生的公共服务意识和社会责任感。

四要加强校园劳动文化建设，举办“劳模大讲堂”“大国工匠进校园”、优秀毕业生报告会等劳动榜样人物进校园活动，综合运用讲座、宣传栏、广播、新媒体等，广泛宣传劳动榜样人物事迹，聆听劳模故事，争做新时代的奋斗者。

五要积极开展创新劳育活动，把劳动教育融入创新创业教育，开展创新性的社团活动，丰富学生的人文和科学素养；开展创新创业系列竞赛与创赛，培养和锻炼学生的劳动创新精神和意识；开展创业培训和创业实践，提升学生的劳动创造力。

六要建立劳动教育评价制度，将劳动素养纳入学生综合素质评价体系。以劳动教育目标、内容要求为依据，将过程性评价和结果性评价结合起来，健全和完善学生劳动素养评价标准、程序和方法，充分利用现代信息技术手段，开展劳动教育过程监测与记实评价，发挥评价的育人导向和反馈改进功能。劳动素养评价结果是衡量学生全面发展情况的重要内容，作为评奖评优的重要依据。

七要加强劳动教育师资队伍建设，建立一支以专业教师、创新创业导师、辅导员为主，校外企业导师、行业专家为辅的专兼职相结合的劳动教育教师队伍。明确劳动课教师管理要求，保障劳动课教师在绩效考核、职称评聘、评先评优、专业发展等方面与其他专任教师享受同等待遇。（李依环、于洪良）

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