人民网北京10月19日电 记者从北京航空航天大学获悉，日前，亚太空间合作组织大学生小卫星-1在太原卫星发射中心搭乘长征二号丁运载火箭遥53成功发射。

北京航空航天大学有关负责人介绍，亚太空间合作组织大学生小卫星-1是中国首颗采用中国航天项目管理流程和规范，由国内外大学生联合研制、北航师生负责系统设计和研发的30kg级微小卫星，也是由北航牵头开展的亚太空间合作组织大学生小卫星项目中的主星。

亚太空间合作组织大学生小卫星-1部分团队成员。北京航空航天大学供图

据了解，该卫星体积为350×350×700mm，重36kg，运行于高度为517公里的太阳同步轨道。在研制过程中，来自巴基斯坦、秘鲁等多个国家的大学生参与了该卫星多个分系统的方案设计，以及工程样机研制、集成测试、样机联调等工作。此次发射任务将对盘绕式伸展臂机构在轨展开技术、ADS-B空管接收机在轨技术进行验证，并进行遥感成像。

据悉，亚太空间合作组织大学生小卫星项目由北航作为建议单位，于2015年被亚太空间合作组织理事会正式批准，2016年举行项目启动仪式，旨在推进亚太空间合作组织成员国大学生小卫星技术的研发和应用，培养国内外航天人才，促进成员国在空间技术和应用领域的交流与合作。

有关负责人介绍，亚太空间合作组织成立于2008年，总部设在北京，其宗旨是为亚太地区国家提供技术合作平台，在和平利用外层空间的准则下，开展空间科学、技术及其应用领域的多边合作，并在技术研发、应用、教育、培训以及资源共享等方面，加强发展中国家的空间能力建设，促进区域经济和社会的可持续发展。（李依环、实习生迟翔宇）

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