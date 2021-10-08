原标题：亲子游、研学游需求集中释放

从文化和旅游部获悉，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%；游客满意度达85.5。假日市场总体安全平稳有序。

红色旅游持续升温。各地红色旅游景区景点和爱国主义教育基地纷纷推出系列活动，为游客奉上一场场红色文化盛宴。游客重温红色记忆、参访革命遗址、聆听红色故事，在旅游中感受家国情怀。文化和旅游部推出“为祖国庆生，看旅游巨变”宣传活动，长城、长征、大运河、黄河国家文化公园重要节点成为游客热门打卡地。北京中国共产党历史展览馆、上海中国共产党第一次全国代表大会纪念馆、延安革命纪念馆、江西井冈山革命博物馆、北京香山革命纪念馆、国家博物馆、军事博物馆等场馆是国庆假期热门红色地标。河北省文化和旅游厅、河北广播电视台联合推出“十一”大型全媒体直播特别节目——从塞罕坝出发，带领观众体验“红色旅游、金色文化、绿色生态、蓝色海滨、银色冰雪”。

假日旅游近程化。受天气和局部疫情反弹影响，中远程旅游需求未能充分释放，假日旅游客流主要集中在省内，本地游、周边游、近郊游是主流。以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”“宅酒店”受到游客青睐。一二线城市近郊的度假型酒店、高品质乡村民宿及主题乐园周边酒店预定火热，房车露营、周边自驾成为出游热点。专项调查数据显示，49.1%的游客选择省内跨市游，比去年提升4.1个百分点；88.3%的游客出游距离在300公里以内；选择自驾出行游客达55.8%，比去年提升10个百分点；游览城市周边乡村、郊区公园的游客比例分别为28.9%、25.8%，分别比去年提升4.6、5.7个百分点。天津、浙江、海南、广西、云南等地，停留在酒店和民宿的“沉浸式度假”深受游客喜爱。北京、安徽、四川、河南、山东等地，游客出行以周边短程、近郊自驾为主。

亲子游和研学游成市场热门。此次国庆假期是“双减”政策实施之后首个长假，亲子旅游、研学旅游需求集中释放。各地立足本地资源，精心组织各类文旅公共教育活动，取得了“寓教于乐”的良好成效。以亲子、家庭为主题的特色农庄、民宿、美术馆、博物馆等深受青睐。专项调查数据显示，43.3%的游客选择和家人出行，从出游动机看，亲近自然和亲子研学的比例分别为37.2%、19.8%，分别比去年提高4.7、1.7个百分点。江苏钟山风景区内博物馆群推出四大研学活动、四大专题展览。上海推出“建筑可阅读”专线巴士，打造“观光车+微旅游”的全新体验方式，为亲子游家庭提供了漫步上海、阅读城市的研学旅游体验。山东省东营市推出金秋秘境研学之旅精品线路。

各地在做好疫情防控的基础上，推出一批具有地域和民俗特色的文化和旅游产品，新产品、新场景、新服务不断涌现，外地游客旅游和本地居民休闲融合成为较普遍的现象。国内各地博物馆、文化馆等公共文化场所推出线上线下展览活动。多地以传统文化为基础，融入现代创意，举办了丰富多彩的文旅活动。重庆忠州老街、南京夫子庙等街区，景点融合非遗手工、文创产品、动漫卡通、快闪、汉服表演等文化元素，打造生活化的文创消费场景。上海、广东、湖南、重庆、贵州等地举办了丰富多彩的线上线下联动活动，民众可以足不出户“云旅游”“云看展”“云赏剧”。

国庆节假期期间，各地旅游景区严格落实“限量、预约、错峰”要求。河北指导旅游景区和文旅公共场所依托“乐游冀”“畅游冀”“乐享冀”及自有分时段预约平台实行预约制。贵州、云南、内蒙古、吉林、辽宁等地景区通过官方微博微信、广播等途径公布景区剩余门票和景区实时在园游客量信息，景区景点一线工作人员全部佩戴口罩，严格执行测量体温、查验健康码、1米线外排队等管控措施，并安排专人疏导客流。文化和旅游部通过综合监测与应急指挥平台，每天对全国300余家5A级旅游景区疫情防控、安全生产进行实时监测，“点对点”指导地方及时处置各类问题和隐患，确保假期旅游安全有序。（记者姚亚奇）

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