原 石

在移民搬迁安置点建设公办幼儿园，让农村孩子也能方便地接受学前教育；通过政府购买服务、提供补助，普惠幼儿园价格更实惠了，教学质量提高了、设施环境更好了……近年来，在各地各部门不懈努力下，普惠性学前教育资源供给不断扩大，越来越多家庭从中受益。

学龄前时期是儿童身心发展的重要阶段。以合理费用让孩子们就近入园、入优质园，承载着无数家长的关心期盼，事关千家万户的切身利益。从多渠道增加公办园和普惠幼儿园，到规范小区配套幼儿园建设使用，再到健全学前教育成本分担机制，各地多措并举抓学前教育，正是为了更好满足群众“有园上、园好上、上好园”的期待。

习近平总书记强调：“要加强对基础教育的支持力度，办好学前教育”。实现“幼有所育”，是在发展中补齐民生短板的内在要求，也是满足人民日益增长的优质教育需求的题中应有之义。进一步扩资源、调结构、增普惠、提质量，形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系，我们就能为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。

《 人民日报 》（ 2021年10月07日 01 版）

(责编：陈羽、刘圆圆)