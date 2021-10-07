新华社北京10月6日电（记者赵琬微）北京市教育委员会日前发布了《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划(2021—2025年)》，提出到2025年，北京义务教育就近入学比例要持续在99%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到90%，中小学生体质健康测试达标优良率超过70%。

“十三五”期间，北京市累计增加学前教育学位23万个，学前教育普及、普惠程度大幅提升，有效缓解了入园难、入园贵问题。通过不断扩充优质教育资源和规范入学办法，小学、初中的就近入学比例均达到99%以上，有效破解择校难题，中考中招选择机会更为丰富，高考高招录取率持续保持在90%以上。

规划提出，到2025年，全面构建首都高质量教育体系，实现更高水平、更具影响力的教育现代化，培养具有家国情怀、首都气派、国际视野、创新精神的高素质人才。其中，适龄儿童入园率保持在90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到90%，学前教育教师接受专业教育比例达到85%。义务教育就近入学率保持在99%以上。义务教育专任教师中本科及以上学历人员比例超过96%。中小学生体质健康测试达标优良率超过70%。

规划还提出，教育领域综合改革全面深化，教育供给更加充分多样。推动教育教学方式由“以教师为中心”向“以学生为中心”的转变，促进学生自主有效学习。学生过重作业负担、校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担明显减轻。

(责编：岳弘彬、郝江震)