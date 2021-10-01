原标题：本市市级机关公开遴选公务员333名

本报讯（记者 解丽）昨日，北京市公务员局发布《北京市2021年度市级机关公开遴选公务员公告》，公开遴选333名公务员。其中面向符合条件的公务员319名，专门面向符合条件的选调生14名。

据了解，此次公开遴选职位为一级主任科员及以下职级职位。公开遴选职位分为两类，一类面向符合条件的公务员，另一类专门面向符合条件的选调生。报名范围包括本市区级及以下机关中已进行公务员登记备案且在编在岗的公务员；本市区级及以下参照公务员法管理单位中已进行参照登记备案且在编在岗的工作人员；市级机关设在区的派出机构以及其他基层机关中符合上述条件的人员。

报名资格包括大学本科及以上文化程度；具有3年以上公务员或参照公务员法管理机关（单位）工作人员工作经历；在现单位工作2年以上，报考选调生职位的除外；近3年年度考核均为称职及以上等次等。同时，除公开遴选职位对年龄有特殊要求外，现为乡科级正职领导职务或一级、二级主任科员的，年龄在40周岁以下；现为乡科级副职领导职务或三级、四级主任科员的，年龄在37周岁以下；现为一级、二级科员的，年龄在35周岁以下。

本次报名采取报名人员个人意愿与组织推荐相结合的方式。报名时间为2021年10月9日9：00至10月13日17：00。所有报名人员均由所在单位组织人事部门登录北京市公务员综合信息管理系统填报推荐信息，进行报名，每人限报1个职位。笔试时间为10月23日（星期六）9：00，考试地点及相关事项由各遴选机关通知考生。考生须持本人身份证参加笔试。

公告中强调，考生应自觉遵守疫情防控相关要求，在考试前14天及考试期间避免参加聚会、聚餐等聚集性活动，并进行自我健康监测；应持72小时内核酸检测阴性证明参加考试；配合遴选机关做好疫情防控工作等。考试疫情防控措施将根据疫情防控形势变化随时调整，如因疫情防控要求无法组织考试，将视情况另行安排。

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