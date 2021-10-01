原标题：人与动物和谐处 沉浸体验生态美

北京野生动物园

嗨现场地点：北京野生动物园小熊猫主题展区

最佳游览时间：10:00—12:00

今年国庆假期，北京野生动物园又有不少新变化，最大的亮点莫过于全新打造的小熊猫主题展区正式亮相。游客可以直接走进小熊猫的新家，与毛茸茸的小熊猫来张“亲密”合影。幸运的话，小熊猫还会主动凑到面前，向你要竹叶吃呢！

昨天，北京青年报记者在工作人员的带领下，走进小熊猫主题展区。刚一步入大门，眼前就呈现出一片茂密的丛林，成片的杨树足有20多米高，一阵大自然的清香扑鼻而来，让人不禁深吸一口气。突然，几只红棕色的小熊猫出现在视野里，它们在林间蹿蹦跳跃，最后落在了木栈道上，丝毫没有怕人的意思。让人不禁惊呼：以前只能隔着透明玻璃观看的小熊猫，竟然出现在游客身边了！

北青报记者了解到，目前展区内共有20只小熊猫，国庆期间将陆续与游客见面。“小熊猫不是小的大熊猫，也不像动物分类学中的浣熊家族成员，一定程度上更像人类的宠物猫。它们生性敏感且温顺，行为独立且矜持。只要你充满善意，小熊猫就会温柔以待。”北京野生动物园党委书记余绍彬介绍说，全新亮相的小熊猫主题展区主打“沉浸式体验”，让游客置身于大自然里，与小熊猫来一场“零距离”互动。

“小熊猫的尾巴上有九节棕黑与浅白相间的环纹，因此也被称为‘九节狼’，你可以用手轻轻摸一摸。”余绍彬说道。看着眼前面孔呆萌的小熊猫，北青报记者第一次伸手摸到了小熊猫蓬松的大尾巴，手感真好！今日正式开放后，游客也可在工作人员的指导下体验。

在丛林一角，开着一家“小熊猫零食铺”，游客可以在这里买到小熊猫最爱吃的“零食”——碗口粗的竹筒里盛满了苹果粒、胡萝卜块，以及新鲜竹叶。只要买上一桶，就能把小熊猫吸引到身边。

北青报记者注意到，占地面积达1万平方米的小熊猫主题展区，不仅有小熊猫最喜爱的树林、溪水和攀援通道，展区北侧还专门开辟了一片湿地区，遍植芦苇、菖草、荷花、睡莲等水生植物，白鹭、灰鹤、河麂等动物生活其中。游客从小熊猫展区穿过半地下通道进入，行走在木栈道上，可以充分领略湿地生态，在草丛间与野生动物来一场“偶遇”。

此外，小熊猫主题展区专为小朋友开辟了一处儿童乐园。一人来高的观景平台上，延伸出一条长长的滑梯。这里不仅增加了游客的观赏视角，还成为亲子家庭休憩的好去处，增添了游园的互动性和趣味性。文/本报记者 王斌

其他场景

瀑从山间泻 虎啸冈上来

今年国庆假期，北京野生动物园改造后的自驾区东北虎展区正式对游客开放。

经过半年多的精心设计施工，由12只东北虎组成的虎家族已经“入住”新展区。北青报记者在现场看到，自驾区东北虎新展区建造了一座15米高的山峰，瀑布从山间倾泻而下，东北虎在其间行走坐卧，营造出“虎啸山冈”的独特意境。

“过去这里地势比较平缓，没有展现出东北虎的威猛形象。此次改造提升，使展区环境更贴近东北虎的自然栖息地。在山峰、绿树、顽石、倒木的映衬下，一幅真实的‘猛虎上山图’尽展眼前。”北京野生动物园党委书记余绍彬介绍说。

北青报记者了解到，北京野生动物园自驾区是热门打卡地。在全程11公里的游览线路上设置了37个参观场景，展示62种、828头（只）野生动物。除了自驾，游客还可乘坐园内的“小火车”进行游览。今年，北京野生动物园对“小火车”候车区进行了改造提升：采用传统四合院的建筑格局，每处院落冠以有代表性的老北京地名，同时展出相关动物。例如“虎坊桥”上能看虎、“鲜鱼口”里有鲜鱼、“豹房胡同”藏薮猫……游客在排队等待时也会觉得有乐趣。

羊驼探头探脑 香猪圈里拱地

北京野生动物园的“奇妙旅程”是园区内主打亲子互动的项目之一， 昨天上午，北青报记者提前为游客们“打卡”这一区域。当记者的游园代步车刚驶入园内，热情的羊驼和小山羊就围了上来，不停地探头想要吃到记者手中的投喂料。此时，摸摸小山羊的头、与馋嘴的羊驼来张合影，不亦乐乎。不仅如此，在2公里长的游览线路上，还可以看到闲庭散步的小梅花鹿、爬“隧道”的小兔子和荷兰猪、圈在栅栏里拱地的小香猪、在水池里自由自在的小野鸭等。

北青报记者还看到，园区内每种动物都有科普介绍牌，小朋友们在与小动物“零距离”接触的同时，还可以了解到这些动物的科普知识。据“奇妙旅程”景区工作人员曹雪介绍，区域内有20余种、共300多只动物可以与大家互动、投喂。他建议游客们“十一”假期游览可以选择上午时段“打卡”这个园区，“因为这个时段动物们的状态最活跃，互动感更好。”

本组文/本报记者 王斌 武文娟

(责编：郝孟佳、王欲然)