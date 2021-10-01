原标题：大连大学校史纪录片《红色连大》首映 师生“追剧”传承红色基因

央视网消息 国庆节前夕，纪录片《红色连大》首映式在大连大学举行。《红色连大》记录了大连大学红色校史，史实跨度70余年，该片自2020年4月开始策划拍摄，历时18个月，共收集整理了数十万字资料，近十次修改和深化脚本，摄制组多次深入中央档案馆，先后采访了全国各地几十位老中青连大人、知名校友、文化学者及对连大有贡献的企业家，通过连大人之口重温连大之史，传承生生不息的连大红色基因。

大连市委常委、统战部长徐广湘，辽宁省教育厅党组成员、副厅长张迎，市人大常委会副主任、大连大学党委书记王晋良，校长孟长功，杰出校友代表中国著名编剧高满堂，地方著名文学家素素等嘉宾出席首映式。

大连大学是中国共产党较早创办的一所规范化综合性地方大学，学校根基红、血脉红、基因红。2021年“七一”前夕，大连大学红色基因主题馆落成；“十一”前夕，《红色连大》首映；年底前，还将推出一部聚焦大连大学老师们的纪录片。《红色连大》是大连大学传承红色基因，赓续连大精神的重要载体。未来，该片将成为大连大学重要的史料和精神财富，也将是人才培养中生动的思政教材。

《红色连大》在首映式当天面向全校师生举行了四场展播，在师生中引发强烈反响。各基层党组织党员交流观影感受并展开研讨，畅谈作为新时代连大人要如何传承连大精神，为创建国内一流研究应用型地方大学作出积极贡献。

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