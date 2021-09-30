原标题：亚太青年用创新创业助力可持续发展

新华社北京9月29日电 题：亚太青年用创新创业助力可持续发展

建立社区旅行线上平台，为游客提供欠发达地区的旅游服务信息；开发垃圾回收手机应用程序，优化废品回收交易流程；创建社会企业，为传统渔业提供现代化的供应链解决方案……

在全国青联和联合国开发计划署28日联合举办的2021年亚太青年领导力与创新创业论坛上，来自中国、孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚、尼泊尔等国的优秀青年代表，分享他们创新创业的故事，展现青年助力可持续发展的蓬勃力量。

“青年既是和平与发展的受益者，也是重要的建设者。在人类发展和全球治理的核心议题上，青年的参与和创新至关重要。”全国青联副主席傅振邦在致辞中表示。

在应对气候变化和环境保护的实践中，到处活跃着青年的身影。

“给我一艘小船，还世界一片绿水，我们相信：无人驾驶，让水域更美好。”专注于水面无人驾驶技术研发和无人驾驶清洁船的打造与应用，欧卡智舶公司首席执行官朱健楠将热情与梦想融入绿水青山中，用科技创新书写着智能清洁的绿色篇章。

来自印度尼西亚的青年阿卜杜勒·拉蒂夫是“开普勒”垃圾回收手机应用程序的创始人。阿卜杜勒·拉蒂夫说，这项程序服务于出售废品和回收废品的两类用户，为他们提供垃圾分类、预约垃圾回收、分类付费等便利。“优化废品回收交易，有助于家庭有效进行垃圾分类，减少环境污染。”

实现减贫和发展，离不开青春力量。

为了让尼泊尔传统文化融入现代生活，瓦萨尔·拉杰班达里通过传统编制工艺，将民族特色和现代设计融合，开拓当地工艺鞋市场，帮助艺术家和手工艺人在本地乃至全球推广艺术作品。

全国青联社会联络部项目经理王子尧，发现山东省菏泽市玉皇庙村蕴藏着丰富的文化资源。他为村庄设计旅游线路和专门课程，吸引越来越多的人到玉皇庙村旅游、学习，为当地增加了收入来源。

“更多青年走向基层、走向农村，乡村才会建设得美丽富饶。”王子尧说。

青年投身志愿服务，用爱和责任点亮更多人的未来。

从学生志愿者到社工机构创业者，青少年公益服务是梁焕娣想一直坚持下去的事业。结合广州的城市特征，梁焕娣所在的广州市青藤社会工作服务中心，制定“帮助务工人员及其子女融入城市”的工作目标，用爱和专业帮助每位青少年。

和梁焕娣一样，孟加拉国的青年肖米·哈桑·乔杜里作为“意识360”国际公益组织联合创始人，致力于帮助弱势群体和边缘群体，提升他们对公共卫生、心理健康等问题的认识，帮助他们养成健康的生活习惯。

青年是亚太地区的未来，是推动可持续发展的重要力量。亚太青年领导力与创新创业论坛自2018年起已成功举办三届，为各国青年参与全球发展搭建了交流合作平台。

“积极推动国际抗疫团结合作，积极投身绿色复苏和绿色转型，积极推进共同发展和包容发展。”傅振邦希望亚太地区的青年插上梦想的翅膀，扬起创新的风帆，为构建亚太命运共同体、人类命运共同体贡献青春力量。（记者黄玥）

(责编：温璐、郝孟佳)