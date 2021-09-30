原标题：重庆：品牌化打造“青年讲师团”

一些地方团组织先于当地的共产党组织成立，有的革命先辈先入团后入党，是不是意味着“团先于党而诞生”？

抗击新冠肺炎疫情期间，重庆市沙坪坝区志愿服务史上参与人次最多、服务时间最长、服务人数最多的志愿服务行动，是怎样实现的？

没有级别、不是官，只有义务、没有权，这样的“青年河长”怎么当？

今年，随着团重庆市委青年讲师团成员深入学校、企业、社区等地开展宣讲，这些话题在青年群体中引发思考和讨论，点燃了大家对党史团史、时事热点等话题的关注热情。

团重庆市委青年讲师团成立于2019年，常态化深入农村、机关、校园、社区、网络，面向各界青年开展宣讲。围绕青年关注的当下热点话题，讲师团成员总能适时出现在青年面前，或基于专业研究深入浅出地剖析，或结合自身经历进行身临其境般地分享，为广大青少年答疑解惑，起到了启迪和引领的作用。

关于团是否先于党诞生的讨论，是在讲师团成员、西南政法大学博士生导师蔡斐的一场讲座中展开的。对于这个曾引起广泛讨论的话题，蔡斐以大量史料和严谨的论证，向青年阐述了党史和团史关系的一个重要结论：中国共产党是中国共产主义青年团的缔造者。

对于很多年轻人来说，这样的讨论让他们对党史和团史的了解更加深刻。重庆经贸职业学院学生杨霞说，相比灌输、说教式刻板宣讲，她更喜欢这种引导、探讨式互动宣讲。

今年年初，团重庆市委围绕打造高质量青年讲师团队伍，着力培养一批 “明星讲师”、打造一支“明星团队”，选聘吸纳政治立场坚定、理论素养较高、个人事迹突出、宣讲能力较强的优秀青年骨干作为青年讲师。

经过定向选聘、组织推荐、个人自荐、开展选拔等程序，团重庆市委调整充实青年讲师团队伍，重新确定了100名讲师，包括党政干部、理论专家、党史专家、青年教师、媒体工作者等。

重庆红岩革命历史博物馆副研究馆员丁英顺是其中一员。他历时数月精心打造了讲师团专属课程《弘扬红岩精神 传承红色基因》。为了让课件更贴近青少年的学习习惯和话语体系，丁英顺反复打磨、数易其稿。他以高标准要求自己：“细节上还需要斟酌，上线推广还不够充分完备。”

团重庆市委还将青年讲师团的讲师划分为党的创新理论、“四史”、青春榜样等课题组，分头组织开展研究，制作课件。按照“成熟一个投放一个”的思路，团重庆市委计划在今年年内完成100个优质课件并投放到“讲师网上课堂”“云端少年宫”等平台，满足青少年课外学习的需要。

重庆有着光荣的革命传统。为了把红色资源转化为广大青少年的精神营养，团重庆市委组织发动各级团委，依托当地特有的红色资源制作开发了一批高质量的课程，成为广大青少年喜爱的党史“慕课”。

在铜梁区，当地团组织依托邱少云烈士纪念馆、邱少云故居等策划拍摄了20期“铜梁团团的党史微课堂”。视频里，一页页文史资料、一段段珍贵的影像，向广大青少年诠释了身边的伟大精神。

在沙坪坝、酉阳、潼南等区（县），当地团组织依托白公馆、渣滓洞、赵世炎烈士故居、杨闇公旧居等，精心拍摄制作党史专题视频，在互联网上传播。

重庆市团校聚焦杨闇公、江竹筠等革命青年，以青年视角挖掘党史教育素材，开展融媒体设计，打造“川渝团青云”系列微视频课程，已累计推出15个主题突出、形式新颖、制作精良的融媒体作品。

特别是今年“七一”以来，学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神青年宣讲分队活跃在重庆各地，给广大青少年送去理论滋养。

为了让青年讲师团的讲师有组织存在感、个人身份感、社会荣誉感，团重庆市委特意打造青年讲师团的专属标识，从备课用的笔记本到上课用的翻页笔，从工作证到教具包，闪亮的标识让青年讲师团的形象深入人心。

团重庆市委相关负责人表示，通过“精耕细作”，标准化建设青年讲师团队伍，把青年讲师团打造成一个引领青年思想的品牌，做到“党政认同，社会认可，青年满意”（记者 王鑫昕）

(责编：温璐、李依环)