人民网北京9月28日电 （记者孙竞）中国人民大学共同富裕研究院、双碳研究院、国有经济研究院25日正式成立。

中国人民大学校长刘伟在成立大会上介绍，三家研究院将整合各方优质资源，借鉴中国人民大学国家发展与战略研究院国家高端智库建设的成功经验，以更深入、更扎实、更高质量的研究向党和国家献计献策。

“中国人民大学国家发展与战略研究院自成立以来，在决策咨询、理论创新、舆论引导等方面取得了显著成效。无论从前期积累的厚度、科学研究的深度来讲，中国人民大学都理应继续在建设新型智库方面更加积极有为。”刘伟表示，成立这三家跨单位、跨学科交叉研究协同创新平台，将进一步推动中国人民大学更好地服务国家发展大局。

中宣部全国社科工作办主任、国家高端智库理事会秘书长姜培茂指出，三个研究院正式成立，是国家高端智库在服务决策上的创新性举措，标志着高校智库和企业智库在联合研究上迈出新步伐，一流高校和一流企业在生产研究结合上取得新进展。

中国人民大学副校长刘元春介绍了三个研究院的筹建情况。中国人民大学在国家发改委的指导与支持下，组建成立共同富裕研究院；统筹全校优势资源，成立全国高校首个双碳研究院，并由两家国家高端智库人大国发院和中石油经研院合作共建“碳中和研究中心”；依托双方比较优势，与中信证券联合成立国有经济研究院。

成立大会之后，还举办了三个研究院的专题平行论坛，来自清华大学、浙江大学、中国人民大学等高校以及相关研究机构的专家学者分别围绕“在高质量发展中扎实推进共同富裕”“双碳目标与社会主义现代化实现路径”“国有经济高质量发展”等主题进行了深入研讨。

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