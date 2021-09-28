人民网北京9月28日电 （记者孙竞）在教育信息化2.0时代的大背景下，当前教育信息化和区域智慧教育发展现状如何？如何推动区域教育高质量发展？25日，由数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心、北京师范大学教育学部慕课中心主办的“互联网+”赋能区域教育新基建创新应用研讨会暨公益行动启动仪式在北京中关村互联网教育创新中心举办。

教育部科学技术与信息化司教育信息化与网络安全处处长任昌山在发言中表示，推行新型基础设施建设，要以信息化为主导，坚持技术迭代、软硬兼备、平台聚力、价值赋能的原则，聚焦信息网络、智慧校园、创新应用、可信安全等方面加快教育新基建、服务新需求，进一步促进线上线下教育融合发展，推动教育的数字转型智能升级和融合创新。

国家教育咨询委员会秘书长张力指出，要落实立德树人，就一定要把握好学生发展核心素养要求、教育高质量标准、课程教材开发使用、教育教学实训实践、过程/结果督导检测评价等五方面的关键环节。这些关键环节势必需要教育信息化的助力。

中央电化教育馆原馆长、华中师范大学特聘教授王珠珠认为，智慧教育发展面临的关键问题是技术与人的关系、区域发展与学校发展的关系、学生个人终端使用与网络学习空间的关系、教学模式改革与学习空间扩展的关系、数据获取呈现与使用的关系、技术应用与技术伦理的关系。她提醒教育工作者要科学地解决这些问题，避免走弯路。

“根据当下技术的发展进程，可以看到全联接、全感知、全智能这样一种技术愿景将赋能学校的新发展，智慧校园的建构正在加速推进。”北京师范大学教育学部慕课发展中心主任、数字学习与教育公共服务教育部工程研究中心副主任李玉顺谈到，“从基础设施到平台环境、业务系统，再到整合性的数据汇聚、融通，新技术都在为微观的精准教学、中观的学校治理、宏观区域的教育生态赋能。这样一种力量正带给我们一个全新的教育发展智能化趋势。”

中关村互联网教育创新中心主任杨丹谈道：“教育新基建将是信息化时代教育变革的牵引力量，将改善教育信息化的生态系统，搭建高质量教育支撑体系的‘数字底座’。未来，以5G、云计算、人工智能、大数据、物联网等教育新基建会进一步重构学校内外的教育生态系统，开启智慧教育的新阶段。”

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