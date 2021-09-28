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随迁子女在京考高职10月12日起网申

2021年09月28日09:03 | 来源：北京青年报
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原标题：随迁子女在京考高职10月12日起网申

　　本报讯（记者 武文娟）日前，北京教育考试院发布关于做好2022年进城务工人员随迁子女在京参加高等职业学校招生考试报名工作的通知。北京青年报记者注意到，此次报名分网上提交申请、网上填报个人信息并缴费、报名资格现场确认三个阶段。根据通知，计划在京参加2022年高职招生考试且符合条件的进城务工人员随迁子女考生要在10月12日8时至13日17时提交网上申请。

　　通知中提到，随迁子女申请在京参加高职招生考试，要求进城务工人员持有在有效期内的北京市居住登记卡、居住证或工作居住证，在京有合法稳定住所，在京有合法稳定职业已满6年，同时在京连续缴纳社会保险中的基本养老保险或基本医疗保险已满6年。此外，随迁子女需具有本市学籍且已在京连续就读高中阶段教育3年学习年限。

　　符合申请条件的随迁子女考生要在10月12日8时至13日17时登录北京教育考试院网站（www.bjeea.cn），填写相关信息、提交申请，并于10月20日前将相关材料提交至随迁子女报名单位，由报名单位进行审核。进城务工人员及随迁子女申请条件的审核以相关部门审核的结果为依据。

　　北京教育考试院高招办汇总各部门审核结果后，由报名单位于11月5日前将审核结果通知考生及家长。通过申请条件审核的考生要于11月8日8时至11日17时完成网上填报个人信息并缴费，成功后考生要在规定时间内到报名单位进行现场资格确认，由报名单位同时采集考生电子照片。

(责编：郝孟佳、李依环)

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