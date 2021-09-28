原标题：朝阳区落实“双减” 课后服务实现“三送”

北京青年报记者昨天从朝阳区了解到，朝阳区多举措落实“双减”要求，将入学适应教育纳入小学一年级教育教学计划，建立了作业班级统筹管理制度，实现小学生基本在校内完成书面作业。针对课后服务，朝阳区整合了100余家单位供给近200项活动资源，为每一所学校配资源。

入学适应教育纳入一年级教育教学计划

课堂是学生获得各类知识的主要场所，让学生在课堂上学会、学足、学好，是“双减”取得实效的关键。朝阳区既有各校基于校情的区域性课堂探索，又有全区整体课程提升的宏观部署。朝阳区教育系统实施了学校课程方案和教学计划备案制度，目前已实现全区同年级教学进度统一、周课时总量统一、命题难度统一。

对于“双减”政策最关注的小学学段，朝阳区小学一年级坚持零起点教学，强化衔接意识，指导学科教师将入学适应教育作为深化义务教育课程教学改革的重要任务，纳入一年级教育教学计划。朝阳区成立跨学段专题研究小组，建立了幼小协同研究机制，面向一年级开展入学适应期调研，梳理学校开展衔接教育的典型案例，聚焦问题开展面向全区一年级任课教师的入学适应期的幼小衔接培训，切实加强学校课程管理。

统筹管理控制时长 让作业“活起来”

“双减”要减去过重的作业负担、过长的作业时长、过多的无效作业，通过减负为提质让渡功能。朝阳区教育系统成立了专题研究小组，分学段、分学科研究基础作业、分层作业、个性作业，确定不同作业的意图、内容、形式、时长，形成指导意见，并通过学科研训课程培训全区教师。

针对各学校工作实际，朝阳区建立了作业班级统筹管理制度。抽查结果显示，朝阳区小学生基本在校内完成书面作业，初中学生在校内完成大部分书面作业。不少学校在作业布置方面有自己的实招，呼家楼中心小学实施作业三级监控，行政组长和班主任负责统筹作业总量、关注作业总量的时长，学校开辟了“作业公示”专区，将学生一日作业内容、平均所用时间进行公示等。在陈经纶中学帝景分校，学校每天15:30至16:30安排语数英老师对学生进行作业辅导，做到1至2年级百分百在校完成作业，3至6 年级绝大多数学生能在校完成作业。

整合百家单位提供近200项活动资源

学校提供课后服务就是推动“双减”工作落地见效的一项重要措施。朝阳区教委对标新要求，修订形成了“升级版”《朝阳区中小学课后服务工作实施方案》，重点指导各学校探索打破行政班开展跨年级的答疑工作，切实提高学校课后服务质量。在陈经纶中学帝景分校，学校与冰雪场地机构合作，每周两次带领学生到专业冰场，由专业冰球教练带领学生训练，在学校掀起“冰雪热”。呼家楼中心小学每周开设125个课后服务特色课程，覆盖劳动、艺术、科技等各类。同时针对孩子的兴趣特点，成立了多个学生社团，“舌战群儒辩论社”“魔法时间”等社团成为学校的“热门”。

朝阳区还将“走出校园”与“走进校园”相结合，加强与首都高校、体育场馆、博物馆等社会资源的联动，开展多样态的拓展活动、职业体验等社会实践活动。目前已整合了区内青少年活动中心、教辅中心和100余家社会大课堂单位，首批供给近200项活动资源，实行“三送”：送课程菜单、送项目指南、送课后服务指导员，为每一所学校配资源，变单一课后服务供给为集团、区域多元供给。

朝阳区教委相关负责人表示，下一步，朝阳区将持续完善课后服务工作实施方案，拓宽服务渠道、引入校外教育资源，细化区级配套措施，促进学生全面健康成长。同时大力推进集团化办学和学区制改革推动优秀校长教师交流轮岗，促进教育全要素的合理配置和良性流动，努力实现义务教育优质均衡发展，让教育减负提质。

文/本报记者 李泽伟 摄影/本报记者 魏彤

(责编：郝孟佳、李依环)