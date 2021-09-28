原标题：初升高衔接，重在提升知识综合运用能力

今年7月，中考刚结束，家长刘威手里就多了一张初升高暑期衔接任务清单。语数外等9门课程的学习内容、学习时间、完成情况等，满满的一张A4纸。

他和身边的准高中生儿子对望一眼，叹口气。

“高考备考并不只有高三一年，而是高中三年。实际上，中考结束时，高考的挑战就已经开始了。”刘威虽然没有给孩子报衔接班，但他仍然坚持在初升高的暑假，让孩子提前开启“高中学习之旅”。总听人说，“学霸和学渣只差一个暑假，这句话不知道是否有一定道理。”刘威说。

中考结束，是人生中从初中迈向高中的重要一步。初升高的这个暑假，直接指向的是三年后的高考。于是，许多家长和“准高中生”，不约而同地关注起如何做好初升高衔接。

学习不适应：高中更加注重自我提升

说起初升高衔接，于丹丹有点哭笑不得，她自认是一个“佛系”家长，却遇上了“超自律”的孩子。今年孩子中考后，于丹丹专门给她安排了一段放松的时间，一家人打算去露营。没想到在家就躺了两天，闺女就待不住了。说是同校同学都在上衔接班，自己也得上。

于丹丹感叹，“都这么拼，大概都是担心孩子落后。”

为什么家长和学生会有上高中后怕跟不上的担忧？浙江省镇海中学副校长兼南浔分校校长王雍斌认为，最直接的原因是，上了高中，学生直接面临着升学压力和高考竞争选拔，心理压力增加。另外，从客观上来说，“高中学习内容的深度、难度、广度都有所提升”，也是原因之一。

就地理学科来说，作为文科中的“理科”，很多学生上高中后普遍反映“跟不上”，“初中地理在内容上主要以区域特征的认知为主，不涉及成因的分析。学生主要是通过记忆的方式，对区域有感性和表象的了解，知道‘有什么’和‘在哪里’。而高中地理则要求学生通过分析和推理来理解事物的本质，并进行演绎，对学习能力提出了更高的要求。”哈尔滨市田家炳高级中学地理教研组长武占峰举例道。

此外，上高中后，学习不适应，成绩下降，也有“心理层面出现断层”的原因。哈尔滨市田家炳高级中学教师杨永强发现，“对高一新生来讲，环境可以说是全新的，新教材、新同学、新教师、新集体……学生有一个由陌生到熟悉的适应过程。其次，经过紧张的中考复习，总算考取了自己理想的高中，有些学生产生‘松口气’的想法，入学后无紧迫感。尤其一些同学初中前三年没有认真学，主要靠复读刻苦一年考上高中，就错误地认为高一、高二不用那么用功，只要等到高三再发奋，也一样可以考上理想的大学；也有些学生有畏惧心理，在入学前便耳闻高中数学很难学，就更不敢深入其中……”

此外，“高中的学习特点更加注重自我学习、自我规划，需要学生处理好学习和活动、科目学习之间的平衡。”王雍斌补充说。

利用好暑假：可以“预习”而不是提前学习

几乎没有犹豫，在儿子中考一结束，赵利就给他报上了衔接班，“真不便宜，问了好几家，最后语数外三门交了一万多。”赵利说，“因为不确定三年的时间到底会如何，所以提前布局总归没错，求个心安。”

尽管不少家长对衔接班前赴后继，但那些上过高中的学生，再回看初升高的假期，有不一样的感受。

深圳市南山外国语学校（集团）高级中学的2021届毕业生郭梓轩亲身体验到，在初升高假期学习需围绕的关键词是“补弱”。郭梓轩的语文一直不好，所以他在初中毕业的暑假报了语文班，“提前学习了一些高中的语文知识、答题策略等，还看了几本世界名著，有一定成效，至少让我的语文不再拖后腿”。

王雍斌认为，衔接班偏向高中的内容不多，学习效率不高，更多的还是对初中知识的复习。“对于基础薄弱，自信心不足的同学来说，结合自己的实际情况可以去参加衔接班，少而精，适合自己才是最好的。”

深圳市南山外国语学校（集团）高级中学的2021届毕业生蒋文琪就建议，一部分管理能力较弱的同学，“可以考虑通过组建学习群的方式互相监督学习，同时通过适当的课外补习来约束自身也是不错的选择。”

除了报班以外，大部分经历过初升高的学生，都认为暑期应该提前“预习”高中的课程。蒋文琪说，可以考虑预先购买一些高中教材和教辅，进行兴趣性的阅读，不需要完全理解，就像看小说一样，对课本和高中体系有一个大致的了解。

不过，值得注意的是，“预习”不是提前学习，“而是为接下来的学习做一些知识上的储备，提升对各学科的学习兴趣。”武占峰说。比如，地理学科，“首先要‘多读’，从教材读起，静下心来将初中的四本教材通读一遍，感受世界如此不同。在此基础上，广泛阅读比较权威或趣味性比较强的地理刊物，如《国家地理》。其次要多‘看’，利用多媒体资源，了解世界的风土人情和大自然的美丽奇观，拓宽视野、增长见识。最后要多‘走’，在条件允许的情况下多出去走走，增长见识、丰富阅历，在行走中感受自然、在观察中不断思索。”

规划成长路径：磨砺自己的品性修养

开学前，广州市培正中学为新高一的学生们，开了5天的高中9大学科的初高衔接课程。各科老师为学生提供了不少关于高中知识的快讯，比如语文科目“高考要考察64篇古文”、数学知识点“过直线外一点竟有无数条直线与该直线垂直”、英语的“语法选择变成的语法填空”……高密度的新知识点让新高一同学目不暇接。

培正中学高一新生曾诗惠感叹：“课堂上，老师也让我们尝试做了高中的题，很明显与初中的难度不同，让我倍感压力。”

通过5天的学校衔接课程，新生王焱杨发现，“对于初高中学习最大的差异，我个人的理解为增加了对学生综合能力应用的要求，正所谓‘知其然，知其所以然’。知识点不再是单纯地死背，而是在理解的基础上记忆。衔接课上我记忆犹新的一句话：‘上课教你包饺子，作业是蒸包子，考试是摊煎饼。’高中学习中除了课内知识，也有许多积累与拓展内容，这对我们的自学能力等作出了更高的要求。”

在王雍斌看来，对于学习程度较高的学生来说，学校的教学质量本身就能够满足初高中衔接的需求。

针对初升高衔接的学生，王雍斌建议做好“三个准备”：学会适应，良好的学习能力准备。考上好大学是每一个高中生的梦想，要积极适应高中的学习特点，需要培养获取知识、整理纠错、认真做笔记、主动提问、规划安排等学习能力。规划目标，良好的品行准备。学生要试着着手规划自己的高中生涯，分为短期目标和长期目标，在学业水平提升的基础上培养或者保持自己之前的特长，磨砺自己的品性修养。调整预期，坚强的心理准备。来到新的学校，要做好在竞争中“七上八下”的准备。正确看待别人获奖，成绩进步等，努力做到自己尽力不后悔，正确看待成绩的起伏和波动，在高中三年培养自己的坚韧、毅力、责任和感恩之心。

另外，王雍斌认为，家长也要和学生一起规划成长目标和路径，要学会尊重学校的安排和老师的付出，支持和理解学校的工作；遇到问题要和老师积极沟通，不要和学校或老师站到对立面，坚持有所为，有所不为。在家里，要优化家庭教育氛围，和学校教育形成合力，为孩子成长助力。在“双减”的背景下还要处理好校内学习和校外培训的关系，积极关心孩子的身心健康，不能只关注学业成绩。

（本报记者 杨飒）

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