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“创业带动就业示范行动”显成效

已累计新增就业机会二百四十万个

2021年09月28日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月27日电  （记者邱海峰）记者日前从国家发展改革委举行的新闻发布会上获悉，年初以来，国家发展改革委会同有关部门，依托212家国家双创示范基地开展了“创业带动就业示范行动”，截至目前已累计新增就业机会240万个。

　　国家发展改革委高技术司副司长朱建武介绍，“创业带动就业示范行动”通过扶持创业，为高校毕业生、农民工等重点群体创造更多高质量就业岗位，有效发挥了创业带动就业的示范作用。具体来看，体现在三个方面。

　　为解决重点群体就业提供了示范。在高校毕业生就业方面，通过企业、高校示范基地结对，近千名实战经验丰富的创业导师，辅导了2万多学生创业就业，举办了200多场创业就业专场活动，共计为毕业生提供了27万个就业机会；在农民工就业方面，示范基地聚焦家政服务、养老托育、乡村旅游、家电回收等吸纳就业能力强的社会服务领域，扶持“互联网+社会单元”创业项目，目前已吸引资金投入23亿元，创造了143万个就业机会。

　　为创新创业融合发展提供了示范。通过创业带动就业，示范基地打造专业化、全链条的创新创业服务体系，已经转化科技成果1.4万项，培育“隐形冠军”企业、专精特新“小巨人”企业近千家。同时，示范基地积极推进大中小企业融通创新，通过共享资源、联合攻关、订单支持等市场化方式，与12万家中小企业合作，带动中小企业新增26万个就业机会。

　　为创业促进共同富裕提供了示范。一批示范基地针对本地优势特色，大力扶持创业，带动一大批人在家门口致富。此外，一批示范基地与欠发达地区劳动力通过市场化方式开展深度合作，带动一批农民走上了致富路。

　　“为进一步扩大创业带动就业示范作用，下一步，国家发展改革委将重点抓好三方面工作。”朱建武说，包括抓重点群体。聚焦解决大学毕业生、返乡农民工等重点群体创业就业，进一步梳理痛点堵点，加强政策协调和支持，创造更多高质量就业机会，并努力转化为稳定的就业岗位。抓经验总结。加强信息跟踪，及时梳理汇总各方面涌现出的典型经验、典型案例、典型模式，进一步丰富示范行动“样本库”。抓宣传推广。通过线上线下相结合的形式，加大示范行动“样本库”宣传的频度广度；适时组织现场交流会、工作研讨会，做好经验推广，让更多创业者有模式可依、有路径可循。

(责编：李依环、郝孟佳)

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