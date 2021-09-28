本报长沙电 （记者何勇）近日，家住湖南长沙岳麓区的黄女士来到雨花区政府附近饭店，和朋友聚会。往常，她最发愁的是停车，这次，她把车径直开进了旁边的雨花区政府，门口保安也没有像往常一样盘问，而是直接放行。

原来，从9月20日起，长沙市向社会宣布：市区两级政府、一级园区管委会机关大院所有地面停车场，在双休日和法定节假日，全部免费向社会开放。“9月21日这一天，一共有155台居民车辆在我们区政府大院停车。”雨花区政府一位相关负责人介绍。

这是长沙优化营商环境办公室会同市发改委、市机关事务管理局、市重大交通设施建设服务中心近日召开专题会议做出的决定。新规从今年中秋节开始执行，各种园区管委会和有条件的事业单位、公用企事业单位参照执行。免费停车时间为双休日及法定节假日，免费时段为放假前最后一个工作日下班后至假期结束后第一个工作日上班时间前两小时，位置为地面划线停车位，免费停放车辆限定为非营运乘用小客车。

长沙市发改委副主任易鹰表示，此举旨在缓解长沙市停车难问题，提高群众公共服务满意度和获得感。今年长沙将停车问题纳入全市十大民生实事范畴。据悉，目前长沙常住人口突破1000万，全市小汽车已近300万辆（含所辖县、市），城区动态车辆为180万辆，中心市区繁华地段和老旧小区停车难问题突出。

今年5月，长沙调整市区停车收费标准，发挥价格杠杆调节作用，合理调控道路交通需求，缓解中心城区停车难问题，优化出行方式，引导市民绿色出行。

“下一步，我们将加大整合车位资源，尽快启动第二批政府车位免费向社会开放工作，引导水、电、气、通讯等公用企业、各种财政拨款事业单位，向社会免费开放停车场。”易鹰说。

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