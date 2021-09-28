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“中外大学生社会实践周”活动在京举办分享会

2021年09月28日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京9月27日电  （记者黄玥）在“中外大学生社会实践周”北京交流营活动期间，全国青联、全国学联27日在京举办分享会，来自中国、美国、埃塞俄比亚、日本、巴基斯坦、泰国、也门等国家的师生代表分享了参加暑期社会实践的体验和感受。

今年7月至9月，共青团中央组织实施“中外大学生社会实践周”活动，来自70多个国家的500多名中外大学生，深入中国的农村、社区、企业等城乡基层开展社会实践。为了进一步深化交流，9月26日至28日，全国30所高校的100多名中外大学生代表在京参加北京交流营活动。

分享会上，参观了中共一大纪念馆的复旦大学留学生宫谷真稀表示，这次实践活动让她对中国共产党的初心和践行有了更加深切的体会；浙江大学留学生王力深入农村和县城的大街小巷，感受到了中国西部的发展和乡村振兴新变化；云南大学留学生李海洋了解到当地公司利用技术“使废变宝”，感悟“绿水青山就是金山银山”不是空话，而是中国速度、中国信誉的体现等。

分享会中，各国学生共同表演“诗合天下，共筑未来”原创节目，通过吟诵各国经典诗歌、演唱原创歌曲等，表达对共建人类命运共同体的倡导和期待。

共青团中央、教育部、国家留学基金委等相关负责同志出席了分享会。

(责编：李依环、郝孟佳)

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