近年来，青岛西海岸新区加大经费投入，启动“‘因材施教’人工智能+教育创新应用行动”项目，优化管理机制，实现智慧教育优先发展。目前，西海岸新区已被遴选确定为国家级信息化教学实验区、中央电教馆在线教育应用创新项目区、山东省智慧教育示范区创建单位，构建了以教育环境智能化、教育资源优质化、教学应用创新化、信息素养高标化、教育治理精准化为“五化”特征的智慧教育体系，助推教育高质量均衡发展。

教育环境智能化

在青岛西海岸新区黄岛小学六年级美术课上，每位同学手拿的不是传统的彩笔，而是一只压感笔和平板电脑，用专业的绘画软件进行美术创作。孩子们熟练地挥舞手中的压感笔，在屏幕上或点或圈，或勾或涂，勾勒草稿，完成线稿、涂色、修正……享受着美与科技融合的现代课堂。

青岛西海岸新区黄岛小学的学生用平板电脑进行绘画。 图片来源：青岛西海岸新区因材施教项目应用校

2019年，伴随着智慧教育在西海岸新区的大力推进，青岛西海岸新区黄岛小学教育信息化设备全面更新升级。美术课上，学生用平板电脑进行学习与绘画，信息化手段突破传统美术课堂的痛点，让每一位学生都能充分发挥想象力，尽情创作。

“目前，动漫课程已经在六年级的所有班级中常态化开设，得到了学生的广泛认可和喜爱。”青岛西海岸新区黄岛小学校长王卫杰表示，学科与信息技术融合，学习工具的革新带来的是学习方式的变革。新技术激发学生的兴趣，引导学生体验科技之美，享受学习之乐。教师也担任更具有创造性的引导者角色，抓住每一次激发学生创造热情的机会，在学生内心深处播种创新的种子。

借着智慧教育发展的东风，不仅是美术课，开会、学习、分享只需要手持一个平板，所有内容、信息都能第一时间通过大数据分析传递到每个人手上，动动手指便能一目了然。

如今，这一台小小的平板电脑，已经成为全区教育教学重要的组成部分。西海岸新区投入8.6亿元，全面升级校校通、班班通设备，实现网络万兆到学校、千兆到终端，无线网络全覆盖，确保数字校园建设覆盖全体学校；全面升级办公教学设备，为12637名教师配备智能教学终端，确保教学应用覆盖全体老师；全面升级智能学习终端，为85678名六年级、初中、高中学生全部配备智能学习终端，确保学习应用覆盖全体适龄学生。

教育资源优质化

“各位同学下午好，现在我们开始上课……”下午3点半，青岛西海岸新区崇明岛路小学的殷春晓老师坐在平板前，化身“主播”，进行一场不一样的直播课。而观众，则是全区几千名学生。

同一时刻，学生王荔舒坐在家中的书桌前，通过平板认真地听着殷老师讲课。“上课的时候我有不懂的地方可以随时提问，老师也会很耐心地进行讲解，对我帮助很大。”

学生王荔舒通过名师公益课堂在线学习。 图片来源：青岛西海岸新区因材施教项目应用校

通过这种在线交流的方式，西海岸新区网络名师团队与全区8万余名中小学生云端相聚，为他们进行指导与服务，用自己的专业知识带动学生全面发展。

为有效利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面，切实发挥名师优质资源示范引领作用，西海岸新区积极响应《教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见》的要求，依托智慧教育直播平台，开设“青青益课”名师公益课堂，向学生提供高质量专题教育资源与学习资源，组织优秀教师开展在线互动答疑交流，推动教育资源均衡发展，促进教育公平。

不仅如此，西海岸新区通过开设不同学段、不同学科的专递课堂，帮助解决偏远地区师资薄弱问题；打破校际边界，开展名校网络课堂，助力推进集团校同步教学、同步教研，满足学生对个性化发展和高质量教育的需求。

教学应用创新化

“给大家三分钟的时间来完成这一道题的解答……好的，第一位同学已经完成了，其他同学们也要加快速度了。”在青岛经济技术开发区第四中学的一间教室里，八年级数学老师阎咨谕正在带领学生们进行课堂练习。只见她轻点手中的平板，练习题被一键传送到了每位学生的平板上。

青岛经济技术开发区第四中学智慧课堂教学。 图片来源：青岛西海岸新区因材施教项目应用校

学生提交答案后，阎老师的平板上立即显示出了题目的完成率、正确率等详细的数据分析。看着平板上的数据，阎老师对易错点进行了细致的讲解，并且让出错的学生注意从哪些知识点入手，进行重点复习和巩固。

青岛经济技术开发区第四中学校长王永刚介绍说，人工智能、大数据技术提供的数据结果有助于实现学校、年级、备课组、班级、教师、学生个人等六个层面的精准数据分析。如教师可以针对数据，来反思自己的备课、上课、作业批改、辅导及对所教学生学情的分析；学生可以进行自我反思，在班级交流，相互借鉴；从各层面把亮点加以推广，找出问题和短板，定措施、抓落实，从而实现因材施教，精准教学。

不仅是一所学校，智慧教育正在给全区中小学带来教学成效的显著转变：学校变传统的靠经验教学为“有据教学”，“因材施教、以学定教”真正落到实处；通过发挥数据分析优势，实现学生个性化学情“画像”和学习方案“私人定制”。

信息素养高标化

7月27日，一场别开生面的测试在西海岸新区举行。一万余名教育干部和教师化身“考生”，通过手中的平板电脑，严格检测自身信息技术应用能力与信息素养水平。

2021全区干部教师信息素养提升测试。 图片来源：青岛西海岸新区因材施教项目应用校

作为一名从教多年的老教师，青岛西海岸新区大场小学丁明宝老师对测试做好了十足准备。“测试对于我们老师来说，既是一次提升的机会，也是一次学习的机会。”智慧教育开展两年来，丁明宝和绝大多数老师一样，经历了从前期的一头雾水、一筹莫展，到现在熟练掌握智慧教育的理论知识与实践能力，不断学习、不断提升，希望能够更好地通过智慧教育助力教育教学发展。

实际上，这已经是西海岸新区第二次举办全区范围内的干部教师信息素养提升测试。“只有老师先学会用信息技术，才有可能把技术用好，从而进行创新的应用。”智慧教育指导中心负责人任萌表示，全区考核不仅是对智慧教育建设成果的一次有效检验，更为推进信息化教学模式创新、实现智能技术与教学实践的深层次融合奠定了坚实的基础。

一直以来，西海岸新区就把教师信息素养提升作为重点工作之一，通过开展培训、教研、观摩、交流、评比等活动，以点带面，示范引领。通过线上线下结合、多角色分层次培训、多产品多轮次打磨，完成200余万人次信息技术与教学融合应用培训，并对全区干部教师进行信息素养提升测试。仅2020年度，西海岸新区的教师在智慧教育方面就荣获国家级奖项23项、省级奖项31项。

教育治理精准化

在西海岸新区智慧教育指导中心，有一块蓝色的大屏。通过这块大屏，不仅可以总览全区智慧教育建设的整体情况，还能聚焦某一所学校的具体使用情况，点线面结合，真正做到数据全面采集、多维分析、精准指导。

数据的背后，是西海岸新区深度构建的大数据成效洞察系统。“在智慧教育推进过程中，产生了大量数据，如何利用这些数据精准指导区域教育发展尤为重要。”任萌表示，通过建设可视化大数据平台，伴随式采集智慧课堂上的过程性数据，阶段性采集评测考核数据，可以全面监管区域智慧教育整体应用情况和课堂教学情况，科学诊断各校教育教学水平、教师专业能力、学生学习行为等的差异和变化，为教育决策提供支持。

如今，基于大数据成效洞察系统，无论是区域管理者，还是校级管理者，都能实时了解当前教育信息化方面的进展和成效，掌握智慧教与学过程性和结果性数据，从而进一步深挖数据价值，发挥大数据在师生发展评价方面的作用，辅助探索基于数据的综合评价机制，助力于区域教育现代化治理。

(责编：郝孟佳、李依环)