人民网北京9月26日电《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》指出，要求建立完善幼儿园督导评估制度，进一步加强幼儿园管理，规范办园行为，提升保教质量，推进基本建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。为办好新时代学前教育，人民网教育频道近期举行北京市幼儿园办园质量督导评估经验总结座谈会，邀请多位专家、园长分享幼儿园督导工作经验，以期为各地教育督导提供参考，共同推进北京市学前教育改革发展。

北京市海淀区督政科科长张永俊谈到，近年来，海淀区学前教育督导以“支持性督导”为特色进行了大量有益的探索。督导部门首先对有督导需求的幼儿园进行“需求性督导”。判断园所督导需求的合理性后，督导部门再进行督导评估。督导过程中，督导部门从园所管理、保育教育、后勤、卫生保健等多方面，提出反馈。帮助幼儿园更好的进行自我认识，明确下一步的前进方向。

“对于督导评估中较薄弱的园所，采取‘针对性跟踪指导’策略，主要分为：指出需整改的地方、确定整改时间、按需跟踪指导。”张永俊说，最终目的是帮助幼儿园顺利通过督导评估，提升办园质量。

北京教育学院丰台分院学前教研室主任高小芳表示，丰台区教研室积极思考如何促进区域园所提高办园质量，如何让园所能够切实做好“保教工作”。高小芳说，丰台区教研室积极了解各类幼儿园的保教水平，并采用“实际案例与指标相结合”的方式对各类幼儿园针对指标内容进行深入培训。在培训后，教研员跟进到督评现场来发现问题，实现从“培训者”到“督评者”的角色转换，并在督评后循环进行下一轮培训。

高小芳表示，期待在督导工作中，管理者能从“被评者”转换到“评价者”，实现幼儿园自我诊断这一终极追求目标。加强评价者培训，是下一轮督评反思的重点。

会上，北京市通州区学前教研室主任白秋红提到，作为教研部门，要积极落实四个职能：研究职能，指导职能，管理职能，服务职能。这就要求部门做好精准解读，有效地上传下达；引领园所工作方向，诊断并发挥优秀园所的辐射力量；优化保教工作团队，辅助相关行政部门的工作，配合基层园所的保教管理工作；服务助力教师、协助园所、发展儿童。

身兼“基层园长”和“督导评估专家”双重身份的北京市方庄第二幼儿园园长孔震英认为，此次督导评估对园所发展带来三方面的影响和改变。第一，督导评估是园所全面梳理办园方向、管理、教育工作的机会，推动园所不断向内涵发展转变。第二，自我评估是园所自我诊断和自我提高的过程，也是督促园所转变观念的过程，教师的教育观念和教育行为发生明显转变。第三，通过督导评估为学前教育发展建立更好的生态环境。

在谈到如何让督评工作做得更好时，孔震英认为，一方面，应更关注每个幼儿园“纵向发展对比”和对评估结果的运用；另一方面，要考虑评估方式的多样性，避免重材料轻实践，要重视“评价者”培训。

北京市丰台区蒲黄榆第二幼儿园园长翟丽娟介绍，自己的园所加强了对各岗基层教师教育观念、教育理论、教育策略上的培训与指导，通过多种途径提高教师观察分析幼儿的能力，如业务培训、园本教研、案例分析、现场观摩，日常循环指导等。“一个好老师要会观察孩子、能持续观察孩子的变化、因人而异进行育儿。”

北京市通州区张家湾幼儿园园长李新波提到，此次督导评估的过程是对“学前教育质量提升”的认识不断更新的过程。园所针对年轻教师开展了“共建共享”建构游戏，来支持教师连续、深入地观察和帮助幼儿，让教师们在实践中掌握观察评价的能力，实现一通百通。

北京市通州区教工幼儿园园长徐淑松表示，教师队伍建设作为园所发展的主要组成部分，与园所质量的提升密不可分。她将提升教师队伍建设质量的经验主要总结为“五赋能”、“三步走”、“四变换”。“五赋能”即：认知赋能、学习赋能、研究赋能、课程赋能、实践赋能。“三步走”即：管理部门的支持、团队的合作、让教师更有成就感。“四变换”即：变努力为借力、变管控为影响、变“用能人”为“用团队”、变“用经验”为“用规范”。

首都师范大学学前教育学院副院长刘昊表示，现有的督导评估工作解决了从前各类各级类验收工作中名目繁多、重复性高的问题，“多标合一”是非常值得肯定的做法。评估标准统一和评估结果共享，也是国家教育督导改革的方向。刘昊认为，在督导实践中难免会出现各种问题，包括督学培训、督导过程中评估的方式方法以及大家对方式方法的不同理解等。各级行政部门、业务部门及园所需要共同努力，在未来的实践中积极解决这些问题，充分发挥督评工作对促进教育公平事业的重要作用。

(责编：郝孟佳、秦华)