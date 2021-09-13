龙江工程师学院揭牌成立。（学校供图）

人民网北京9月13日电 近日，龙江工程师学院揭牌仪式暨高端智能装备产教融合育人联盟（下称“联盟”）启动仪式在哈尔滨工程大学举行。

据悉，龙江工程师学院由哈尔滨工程大学牵头落实建设。学院瞄准制造强国和龙江振兴战略需求，重点聚焦龙江重点企业优势产业人才和技术急需，围绕专业学位研究生培养模式改革创新，以新思维、新模式、新机制推动校企产教深度融合、校地区域深度融合、专教职教深度融合等，着力培养专注服务龙江先进制造业的高层次应用型人才，力求产出推动龙江新旧动能转换和新兴战略行业发展的创新性科研成果。

联盟由黑龙江省委省政府组织发起，在黑龙江省教育厅的指导下，哈尔滨工程大学联合哈工大、哈理工等省内高校，以及多家黑龙江省内高端智能装备企业共同成立。联盟通过政产学用一体化，推动产教融合、区域融合、开放融合的专业学位研究生创新办学新模式。 秘书处设在龙江工程师学院。

教育部学位管理与研究生教育司二级巡视员唐继卫在致辞中表示，学院与联盟成立对研究生教育改革启发意义重大，是新时代深化产教融合，推进研究生培养机制改革的创新探索。学院根据企业实际需求设置培养项目，注重课程育人、科研育人深入融入人才培养体系，推动联盟真正“动起来”，能够有效使企业深度参与产学研全过程，实现在解决实际问题中培养人才的“双丰收”。

工业和信息化部人事教育司副司长傅建奇指出，希望高校以龙江工程师学院为平台和抓手，深化人才培养模式改革，全面助力龙江创新驱动发展，加快培养产业急需高层次人才，有力支撑学校“双一流”建设，走出一条围绕产业急需培养高层次人才的新路子。

黑龙江省教育厅厅长赵国刚在发言中谈到，建设龙江工程师学院，打造产教融合育人联盟，是深化创新驱动、落实人才战略的有力举措，是推动教育链、人才链与产业链、创新链衔接的重要平台，在解决综合类、专业型工程师、一线工程科技人才缺乏难题，突破关键领域“卡脖子”技术难题等方面，将发挥示范引领作用。

哈尔滨工程大学校长姚郁表示，龙江工程师学院作为教育服务区域经济社会发展新模式新路径的积极探索，旨在通过深化产教融合、校企合作，贯通人才链、填补创新链、服务产业链，推动专业学位研究生培养模式改革，培养高素质实用型人才，打造区域高层次人才培养高地。

据悉，根据黑龙江省省委要求，哈尔滨工程大学积极推动龙江工程师学院的建设工作，并编制了龙江工程师学院“十四五”发展规划，完成省级公共实训基地论证，建设数字化智能制造产教融合创新中心，积极投入资金支持，并与黑龙江省内多家企业达成合作协议，旨在进一步推动科技协同创新和人才培养，探索产教融合、区域融合、开放融合的专业学位研究生创新办学新模式。（李依环、实习生郭睿）

高端智能装备产教融合育人联盟启动仪式。（学校供图）

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