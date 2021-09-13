人民网北京9月13日电 （记者李依环、熊旭）“建校125周年创新发展大会既是总结回顾学校历程、共叙师生校友情谊的“思源”时光，也是开启新时代新征程的“启航”时刻。全体交大人要不辱使命，担当作为，努力绘出更新更美的图画。”北京交通大学11日举行的建校125周年创新发展大会上，该校党委书记黄泰岩郑重表示。

据悉，北京交通大学是中国第一所专门培养管理人才的高等学校，也是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。历经125年发展，学校形成了以信息、管理等学科为优势，以交通科学与技术为特色，工、管、经、理、文、法、哲等多学科协调发展的完备的学科培养体系。学校始终坚持立德树人根本任务，瞄准科技发展前沿和国家重大战略需求，取得了一系列具有完全自主知识产权、处于国际先进水平的原创性重大成果。

北京交通大学党委书记黄泰岩讲话。（学校供图）

黄泰岩指出，全体北交大人要心怀“国之大者”，做新时代使命的担当者，落实立德树人根本任务，完善德智体美劳全面培养的育人体系，在办好人民满意的高等教育中争做表率，展现新时代中国高等教育国家队的担当作为；要深化改革创新，做新发展格局的开拓者，深刻把握时代潮流和国家需要，打好关键核心技术攻坚战，在构建新发展格局中展现“交大之为”；要弘扬交大精神，做新百年征程的奋斗者，赓续红色基因，发扬光荣传统，坚定文化自信，以“知行”校训精神为引领，在脚踏实地的奋斗中成就一番事业，以更大的决心、更高的标准、更实的作风，朝着特色鲜明世界一流大学的目标奋勇前进。

北京交通大学校长王稼琼作主题讲演。（学校供图）

“在跨越三个世纪的办学历程里，学校以育人为本，以家国为怀，以交通为名，写就了一部波澜壮阔的奋斗史、一部感人至深的爱国史、一部气象万千的行业发展史。”会上，北京交通大学校长王稼琼作题为“思源致远、启航未来”的主题讲演。他表示，刚刚过去的“十三五”，全校师生员工团结一心、攻坚克难，取得了一系列可喜成绩，顺利完成了特色鲜明世界一流大学建设“第一步”的奋斗目标。站在新的历史节点，面对新的机遇和挑战，学校党委研究推出八项重大举措，开启“双一流”建设创新发展新征程。

对于八大举措的具体内容，王稼琼指出，一是全面深化“四通”人才培养模式改革，构建适应交通强国等国家战略需求的人才培养新体系；二是以前沿科学中心建设和国家重点实验室重组为战略平台，全面提升服务国家重大战略的能力；三是以丰台轨道交通创新基地建设为切入点，深度融入北京国际科技创新中心建设；四是实施面向2035的新兴学科布局计划，为实现“再造交大”的战略目标奠定前沿学科基础；五是优化完善人才成长的制度体系和文化氛围，切实加大力度引育高水平人才；六是实施国际化水平提升工程，不断提升学校国际合作交流整体水平和国际影响力；七是拓展办学空间，筹划面向未来的交大新校区；八是持续加强党建和思想政治工作，为事业发展提供强有力的政治保障。

智慧高铁系统前沿科学中心揭牌成立。（学校供图）

会上，黄泰岩和王稼琼共同为智慧高铁系统前沿科学中心揭牌。据介绍，智慧高铁系统前沿科学中心的成立，是北京交通大学服务国家战略、建设国家级创新平台的一项重要成果，将不断探索和引领智慧高铁领域基础理论和前沿技术，聚焦智慧高铁系统列车自主运行、旅客易行服务、高铁健康管理三个方向的世界性难题，引领“智慧高铁中国名片”。

为了表彰长期以来奋战在祖国建设各条战线上校友的突出事迹，学校为杜彦良、黄晓波、钱瑞、郜春海、梁建英、赵佃龙、李征、牛俊坡、张晋芳、扎西顿珠等10位校友颁发北京交通大学校友知行奖。铁道机械化专业84届毕业生、校友知行奖获得者黄晓波作为校友代表发言。他深情回顾了在北交大的学习经历，表达了对母校的深厚感情，讲述 “知行”校训对自己人生的引领作用。

大会当天，离退休教师代表纪嘉伦教授、在职教师代表王萌，以及参加建党百年庆祝大会广场献词的学生郑清涵和绍妍妍，作为老中青三代交大人代表共同朗诵《青春·理想》，讲述在红果园里关于青春和理想的故事，献上全体交大人的祝福。

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