人民网北京9月13日电 （记者孙竞）12日，福建省教育厅、省卫生健康委员会联合印发《关于进一步做好秋季学期学校疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），要求全省各级各类学校原则上在9月19日前组织全体师生员工完成新一轮核酸检测工作。

《通知》指出，鉴于近日莆田市仙游县发现多例确诊和核酸检测阳性人员，目前尚在莆田市内的师生员工暂缓返校；自8月26日以来（含8月26日）本人或共同居住人员中有莆田市旅居史的师生员工暂缓返校并实施14天居家健康监测（从离开莆田市次日起算），住校的要向学校和属地报告，由学校督促其落实自我健康监测，并至少在监测第1天和第14天分别进行一次核酸检测，检测结果阴性方可解除。

《通知》要求，各级各类学校要对本校今年放暑假以来有境外和国内高中风险地区所在城市旅居史、接触史的师生员工开展全面摸底排查、单独登记造册，作为重点人群，加强健康管理，务必做到底数清、情况明。

《通知》强调，各地各校要严控大型室内聚集性活动，鼓励化整为零采取线上线下、室内外结合等方式开展必要的大型教育活动，并做好疫情防控方案和应急预案。加快疫苗接种，确保应种尽种。

此外，据福建莆田市教育局官方微信消息，莆田全市中小学（有住宿条件和全封闭管理条件的高三年级除外）、幼儿园、各类教育培训机构从今天起暂停线下教学。在暂停线下教学期间，属地教育行政部门和各学校要按照相关规定要求组织线上教学。

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