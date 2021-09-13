原标题：张莎莎：做乐教适教善教的新一代“筑梦人”

“我就在贫困地区长大，这里的孩子更需要年轻教师！”10年前，大学毕业的张莎莎放弃了在大城市工作生活的机会，回到家乡，扎根在秦巴山区集中连片特困地区的陕西省安康中学。

10年里，张莎莎先后被授予省、市“教学能手”称号，获得“模范班主任”“优秀共产党员”“优秀党务工作者”等荣誉。“无悔”和“感恩”是她从教10年来，和学生们聊得最多的话题。

出生在安康市大同镇普通农家的张莎莎，曾因贫困险些辍学。“莎莎是个学习的好苗子，不能耽误了孩子！”小学四年级时，语文老师和父母的一番谈话，改变了张莎莎的人生——她的生活得以从放学后忙不完的“割猪草”转为在桌前温习功课，学习成绩名列前茅。

然而好景不长，父亲的病重再次给张莎莎的求学之路蒙上阴影。经济拮据，加上父亲需要照顾，在城里读初二的她不得不面对“回到农村”的选择。张莎莎清楚记得，就在她递交转学申请时，班主任王功安老师毫不犹豫地拒绝了她：“家里有什么困难，你和我说，学校和老师帮你解决，城里的教学资源可不能这么丢了。”王老师发动同学捐款，还帮她申请到了相关资助和学费减免，并和她母亲多次沟通，张莎莎得以留在原校念书，并以优异成绩考入安康中学高中部。

转瞬间高考在即，张莎莎再次陷入忧虑：家里经济困难，自己会不会因为付不出学费而与大学失之交臂？班主任刘诗胜看出她的煎熬——“你知道师范生公费教育政策吗？读师范大学可以免学费，还有生活补助。我看你性格稳重、做事认真，很适合当老师。”

“每每最艰难的时刻，都是老师让我感受到了温暖，再次找到坚持下去的勇气。”高考结束的张莎莎做出了自己人生的重要抉择——报考国家公费师范生。2008年7月，被陕西师范大学顺利录取的张莎莎，踏上了公费师范生的求学之路。

大学期间，因成绩优异屡获奖学金的张莎莎得到了去深圳等大城市的实习机会，并受到多所学校青睐，但她从未动摇过：“哪都不去，就等安康的学校来招！老师是我的‘贵人’，我要给更多的穷孩子当‘贵人’。”

2012年7月，张莎莎如愿回到母校安康中学任教。10年里，张莎莎用过硬的教学水平和育人初心，得到了同事、学生和家长的认可。而她思考最多的，是如何把所教的每一个孩子培养成才，“尤其是那些身处困境的学生，要让他们在今后更好地做人、更有尊严地做事。”

2014年，张莎莎带领学生冲刺高考。班里的学生李可（化名）家境贫寒、刻苦努力，却不幸在高考体检中查出肺结核，被迫休学。这是张莎莎所带的第一批高三学生，“一个都不能少”是她对学生们的承诺。

正在李可陷入迷茫时，张莎莎出现在了病房——“没关系，我们还有时间！”张莎莎定期跑医院，鼓励李可积极接受治疗，带来各科资料、试卷，辅导李可继续复习。经过努力，李可最终考取了心仪的大学。

“以前，在我遇到困难时都是老师帮助我，今天我也帮学生圆了梦。”张莎莎说，这正是自己回乡任教的初衷。2018年9月，孩子还小的张莎莎又主动申请去安康第二中学支教，改善那里师资力量薄弱的状况。“山区的孩子更需要关心、呵护。”在她的培育和影响下，学生们的成绩大幅提升，支教任务圆满结束。

在张莎莎眼里，每个孩子都是一朵花，需要老师用爱心为她搭建成长平台、用耐心去引导她盛开的方向、用真心去陪伴她所有的成长，“只有以心灵滋润心灵，用真诚和理解唤醒每一个心灵，才能终成山花烂漫时。”

张莎莎的化学课讲得深入浅出，严谨的板书也让学生们印象深刻。班里的化学课代表张修铧告诉中青报·中青网记者：成为像莎莎老师一样的人民教师，是很多同学的理想。

人民教育家于漪说过“一辈子做教师，一辈子学做教师”，这也是张莎莎记在心里的话。每天她晚睡早起，尽可能吃透教材、熟悉课程标准、研读优秀教案，备好每一节课。她还借助学校的集体备课、师徒结对平台，向有经验的前辈虚心求教，不断优化和改进教学设计、磨砺教学技巧。

熬夜多了，张莎莎的头发一缕一缕地掉。几年时间，她不仅攻读完成了在职教育硕士，还借助中国大学慕课平台重温《无机化学》《教育学》《心理学》等课程，并投入双语教学、竞赛辅导的学习积累中。

除了自己不断学习、钻研教学，张莎莎还经常向学生讲起自己的成长过程，鼓励优秀的学生积极报考师范专业，做乐教、适教、善教的新一代“筑梦人”。“每每看到有学生因为知识改变了命运，就仿佛看到了多年前的自己，我的脚步就不会停歇。”张莎莎说。(记者 孙海华 通讯员 胡晋瑜 李彧)

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