原标题：33名首都职工获聘“职工匠师”

本报讯 近日，北京市总工会举办首批职工匠师聘任仪式。仪式上，33名首都职工获聘“职工匠师”。据悉，首批获聘的职工匠师来自于首都各行业的劳动模范、大工匠、创新工作室领军人、技能竞赛优秀选手和企业首席技师。

据了解，今年上半年，市总工会全面启动职工匠师建设工程，面向全市公开招募职工匠师。首批通过遴选产生的33名职工匠师参加了首期专题研修班。研修班通过总时长超过一个月的线下专题研修和线上针对性辅导，从课程设计、课件制作、课堂讲授等方面对匠师教学综合能力进行培养，指导每位匠师深度打磨主题示范课。最终，所有匠师均顺利通过试讲评审，实现了由“匠”到“师”的华丽蜕变。

“在今后的工作中，我会珍惜每一次讲课的机会，认真备课、悉心准备，不断完善自己的课程内容，不断提升自己的教学能力与水平。”职工匠师代表、北京市劳动模范、北京环卫集团职工温莹莹说。

市总工会相关部门负责人表示，匠师自身广泛的社会高度认同，决定了他们是最有力的“三种精神”弘扬者和精湛技艺传承人。未来，市总工会将充分发挥职工匠师的引领带动和示范效应，贯通匠师队伍建设、培训、管理机制，打造匠师讲堂、匠师进校园、送教入企等教学展示平台，助力企业发展和职工学习，形成人才培养的协同效应，为首都社会新时期发展注入正能量，汇聚新动能。

活动现场，北京市总工会党组副书记、副主席潘建新为新成立的职工匠师培训与发展中心揭牌。中心依托工会教育平台，构建职工匠师能力培训体系和职工匠师成长发展体系，逐步培育形成一支具有工会特色的职工教育培训师资队伍，助力培养更多的高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，更好地服务首都高质量发展。（记者 王薇）

(责编：温璐、熊旭)