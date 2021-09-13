本报记者 祝佳祺 王云娜 李心萍

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为促进高校毕业生实现更高质量就业，各方推出了一系列举措：学校加强对学生的职业规划辅导，与企业深入合作，创造求职机会；企业积极推动与高校共建，参与课程设置，有针对性地提供实习、留用机会；人社部门加强政策支持和服务保障，千方百计促进就业。

高校——

设置职业生涯规划课

开展校企合作促就业

“这是我第一次接触企业实习项目。”来自桂林电子科技大学的李帅强刚刚结束在国科微电子股份有限公司的实习，收获满满。

李帅强学的是导航工程专业。此前听说学院和国科微有实习合作项目，他毫不犹豫地报了名。经校企双选出来的学生分批进入国科微实习，表现优秀的将获得公司的预录取资格，在后期免笔试录取。

今年5月，桂林电子科技大学和国科微电子股份有限公司签署战略合作协议，共建集成电路现代产业学院。除了建设实习实践基地之外，双方还在创新创业赛事、师生奖学金、科研项目合作与成果转化、共建学科专业人才培养体系等方面开展合作。

近年来，广西全区高校毕业生人数持续增多，做好高校毕业生就业工作任务艰巨。广西教育厅要求实施毕业生就业“校长工程”，建立完善校领导主抓、部门统筹、院系为主、全员参与的工作责任体系，层层压实责任。

“很多学生不是找不到工作，而是不知道如何找到心仪的工作。”桂林电子科技大学学生工作处副处长师晓婧说，毕业生职业规划模糊、就业期待与实际情况之间的落差是导致就业难的关键原因。

如何解决毕业生择业难题？除了设置职业生涯规划课之外，桂林电子科技大学还邀请企业入校开讲座、参与设计课程，打破企业和学生之间的消息壁垒。在就业服务上，学校建立了校、院、系、专业“四级包干”体系，确保学生的就业问题得到解决。

“对我来说，找工作最困难的地方在于不了解企业和岗位。”毕业生李辉说，和老师、师兄师姐的交流帮助他及早确定了努力方向，“如果有需要的话，老师会帮忙联系就业资源。”今年4月，李辉顺利收获了心仪的工作机会，被录用为华为技术有限公司的网络技术工程师。

为促进学生高质量就业，除了吸引企业来校招聘，桂林电子科技大学近两年与越来越多企业建立合作关系，不断扩展合作的内容与深度。去年11月，桂林电子科技大学与华为技术有限公司签署“智能基座”产教融合协同育人基地合作协议，校企合作课程融入培养方案中，5G相关课程选修学生达200余人。

师晓婧说，由于学生进入企业后获得了良好评价，越来越多优质企业愿同学校开展合作，也帮助越来越多学生找到了满意的工作。

企业——

与高校联合培养人才

提供实习与留用机会

与桂林电子科技大学建立校企合作关系，为在校生提供实习机会，是国科微电子股份有限公司助力解决集成电路行业专业技术人才供应稀缺的方案之一，也是企业在解决招人难问题上的探索。

近年来，我国集成电路产业快速发展，位于湖南长沙经开区的民营企业国科微，也迎来了良好的市场机遇。然而，公司业务进入快车道的同时，人才短缺的问题也暴露出来。

“对专业技术人员，公司求贤若渴。就已开工的项目来看，人才缺口达到了50%。”国科微人力资源首席执行官余晶鑫说，“招到了应届生，他们还要经过两年左右的锻炼，才能成长为可以独立负责一个模块的合格工程师。”

去年10月，面对用人困境，余晶鑫想到了校企深度合作的模式：围绕集成电路产业相关学科，与高校签订共建协议，共同建设学科专业人才培养课程体系，制定培养目标。同时，为学生提供实习机会，实习生可优先入职。

“校企共建，能够培养出公司需要的技能型人才。他们在入职后可以迅速成长，担当重任。”余晶鑫说，国科微始终把提供岗位、吸纳就业作为企业应尽的社会责任。“从长远看，我们也能够根据行业发展，及时调整学生的培养内容，保证人才持续供应。”

去年11月起，余晶鑫与公司领导层多次走访桂林电子科技大学，就校企共建事宜沟通协商，不断细化合作内容。今年5月，双方正式签订了校企共建框架协议。协议明确，双方联合培养微电子科学与工程专业高层次研究与应用型人才，综合桂电学科优势和国科微产业优势，联合开发课程，共建实训实习基地。

国科微首席运营官周士兵告诉记者，今年秋季学期开学后，公司将在学校建设实训场所与设施，帮助学生提高动手实践能力。同时，国科微将选派专业技术人员来到学校，一方面担任兼职教师、开展授课，另一方面具体指导学生在校实训，完成毕业论文和设计。该校大三和研二的学生，还可以获得在国科微实习的机会，表现优秀者将提前被招录。

“这个暑假，桂电信息与通信学院推荐了9名大三学生到公司长沙总部实习，表现都很优秀，我们也欢迎他们留下来。”周士兵说，“期待未来有更多学生前来实习就业。”

人社部门——

办各类招聘会送岗位

为困难毕业生兜好底

今年，我国高校毕业生规模达909万人，再创新高，促进就业任务较重。

“党中央、国务院对高校毕业生就业工作高度重视，将它列为就业工作的重中之重，提出了明确工作要求。”人社部有关负责人说，截至目前，人社部门已接连启动大中城市联合招聘、民营企业招聘月、百日千万网络招聘专项活动等，推出近4000场专场招聘、直播带岗、指导公开课等活动，为毕业生提供岗位超500万个。

该负责人表示，下一步，人社部将会同有关部门，以实施高校毕业生就业创业促进计划为统领，针对毕业生不同时段求职需求，进一步加大政策支持、服务保障、困难帮扶，千方百计促进就业。

落实政策拓渠道。人社部门将加快以工代训、社保补贴、担保贷款等政策兑现，完善灵活就业保障举措，推进高校毕业生就业创业政策打包快办，支持中小微企业吸纳就业、自主创业、灵活就业。与此同时，保持公共部门吸纳就业政策力度，加快国有企业、事业单位、基层项目等招录进度，稳定招用规模。

精准服务促匹配。人社部门将实施好百日千万网络招聘专项行动，发挥中国公共招聘网、毕业生就业服务平台、就业在线等线上平台优势，继续大规模推送岗位。针对毕业生职业发展需要，大力推进百万青年技能培训行动和青年见习计划，提升技术技能和实践经验。

困难帮扶兜底线。该负责人介绍，对离校时未落实工作的高校毕业生，人社部将全面纳入实名服务，跟进落实职业介绍、职业指导、困难援助等举措，确保服务不断线。同时，将及时把长期失业青年同步纳入就业帮扶，拓展实践指导、能力提升、困难援助等服务，促进融入就业市场。

“今年是‘十四五’开局之年，我们将努力推动青年实现更充分更高质量就业。”人社部有关负责人说，一方面，完善毕业生就业创业政策体系，紧密围绕国家重大战略实施，开发更多高质量就业岗位，拓展多元化市场就业渠道，畅通基层成长发展通道；另一方面，构建毕业生就业服务支持体系，健全信息、指导、援助等服务保障机制，加大实施职业培训、就业见习等能力提升项目，促进供需匹配。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 13 版）

(责编：白宇、赵欣悦)