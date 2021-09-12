原标题：市场监管总局等四部门印发通知 做好疫情防控和秋季学校食品安全管理

央视网消息：市场监管总局近日联合教育部、国家卫生健康委、公安部印发通知，要求各地相关部门要按照国务院联防联控机制要求，部署疫情防控和学校食品安全工作，细化措施压紧压实工作责任，严防发生重大食品安全事件。

各地市场监管部门督促辖区内校外供餐单位和学校采取有力措施消除食品安全风险隐患，同时进一步加大对校外供餐单位、学校食堂和学校周边食品经营者的监督检查力度和频次，做到全覆盖；发生洪涝灾害地区的校外供餐单位和学校食堂，不得使用洪水浸泡过的食品原料加工制作食品。

成都市新都区市场监督管理局餐饮科副科长 杨静：严禁学校制售冷荤菜、生食类、裱花蛋糕以及高风险类食品，指导学校开展食品安全自查。

通过继续大力推进“互联网+明厨亮灶”等智慧管理模式，充分运用大数据、云计算等技术提升校园食品安全管理水平；落实食品安全校长（园长）负责制和学校相关负责人陪餐制度。同时，强化禁止向未成年人售酒监管，严格执行学校周边不得设置售酒网点的规定。

(责编：袁勃、牛镛)