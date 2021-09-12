原标题：做学生心里的“北极星”——记“最美教师”马建国

新华社哈尔滨9月12日电 题：做学生心里的“北极星”——记“最美教师”马建国

新华社记者杨思琪、杨喆、谢剑飞

从山东菏泽到黑龙江漠河，2700多公里；从毛头小伙到鬓角斑白，24年——这是马建国从教的时空印迹。他所在的北极镇中心学校，位于黑龙江省漠河市北极村，地处我国版图最北端，被称为“最北学校”。

马建国家在山东，1997年从黑龙江省克山师范专科学校毕业，只身留在祖国北疆，憧憬成为一名教师。

初到北极村，学校的办学条件让他高兴不起来。

从县城到村里不通公路，80多公里的路程要三个半小时才能到达；村里用柴油机限时供电，晚上漆黑一片，一个人住在学校，总是止不住地难过；北极村的冬天来得早，从九月底开始飘雪，长达六七个月，最低气温达零下四五十摄氏度，而教室里只有一个大油桶改造的铁炉子，靠烧柴取暖……

更令马建国忧心的是，学生的学习成绩普遍偏差。

为了让这些学生成绩赶上来，马建国除了上课教，课下也不放松，利用放学后的时间给学生们“开小灶”。地理、语文、化学、生物、数学……这些年来，学校缺啥科目的老师，马建国就“客串”啥。他说，由于师资不够，教师兼授不同科目是学校里的常态。村里农忙时节，家长们无法顾及孩子，还委托他加上晚自习。

2007年一个冬夜，马建国下了晚自习走路回家，天寒地滑，不小心摔了一跤，没想到右腿粉碎性骨折。医生告诉他要卧床休息，但在家待了一个多星期，马建国就让妻子借轮椅推他去上课。妻子不同意，他就自己拄着双拐一路挪到学校。因为班里30多个学生临近中考，他心里着急。

“我一回到班级，孩子们特别欢迎我。看我坚持教学，他们也变得特别努力。”马建国说，那一年全班有6个孩子考进重点高中，创下全乡镇历年来最好成绩。同年，他获评“全国优秀教师”。

在马建国看来，当老师不仅要传授知识，更要教给学生做人的道理。他经常在报纸刊物上摘录一些优秀人物的事迹，利用零碎时间讲给学生听，给他们带来启发。

2008年，班上的男生丛洪洋从小双腿肌肉萎缩，需要父母背着接送上学。本就体弱多病的父母一度想让他休学。马建国知道后，立刻在班级里召集起一支“洪洋志愿队”，把接送“小洪洋”的担子扛在了自己和学生身上。从那时起，即使是风雪天，“小洪洋”也没耽误过一节课。

“看着孩子们有变化、有成长，我就非常激动。我感受到了做一名教师真正的快乐，发誓一定要好好教书、教好书，让更多学生得到帮助。”马建国说。

由于地处偏远、条件艰苦，学校来的不少老师一个接一个地调离。自2002年以来，不少领导和校长找到马建国，想调他去更好的学校。但他始终没有动摇，依然在北极村坚守。因为在他心里，这里的孩子更需要他。

2013年起，马建国开始担任学校校长。在他坚持下，学校每学期都拿出一部分经费，安排教师到全省先进学校学习。他们白天在现场体验，晚上及时交流、反思，借鉴先进办学经验，完善符合学校发展实际的教学模式，激发学生学习兴趣。马建国还倡议学校开展文学社、舞蹈队等社团活动，赢得了家长和学生的认可。

近年来，得益于义务教育均衡发展，学校办学条件得到改善，配备了各类实验室及信息化教育设备等。不仅本乡镇生源没有流失，每年都有外地学生来校就读。

“不惧冰雪，我有热血，选择了乡村教育，就义无反顾地追求，践行教育初心，点燃乡村希望。”马建国说，他希望更多人关注并投身到边疆教育事业中，为这里的孩子撑起更好的未来。

(责编：郝孟佳、任一林)