原标题：留学生走进乡村看小康：直播带货感知真实中国

留学生为村民直播带货。 中南大学供图

中新网长沙9月12日电 题：留学生走进乡村看小康：直播带货感知真实中国

作者 唐小晴 林羽茜 陈金艳

“Hello！我是来自尼日利亚的王小霞，这是我的搭档，阿富汗的韩迪，欢迎大家来到直播间。这是本地人的苦茶，我们今天专门去了茶叶基地，茶叶非常好、很干净，it’s so fresh。”在湖南江华县电商产业园，中南大学留学生忙着给茶农直播带货。

今年，中南大学组织13支国际学生暑期社会实践团，赴中国各地开展“读懂中国·百年征程”实践调研活动，鼓励留学生更加深入了解真实中国，努力讲好中国故事，传播好中国声音，为促进各国人民民心相通发挥积极作用。

留学生们换上瑶族礼服，化身“瑶哥”“瑶妹”。 中南大学供图

阿富汗、赤道几内亚、尼日利亚、土库曼斯坦和乌克兰的留学生，赴湖南永州市江华瑶族自治县实地感受乡村振兴新面貌、新成果。

湘南江华县种植了3万多亩瑶山雪梨，年产近15000吨，实现产值近2亿元(人民币，下同)，带动400多户种植户大幅增收。在江华县大路铺镇兰下村，留学生深入了解当前最新果蔬保鲜技术，还和村民们一同为即将销往广东的瑶山雪梨“整容”。

品尝完新鲜瑶山雪梨后，留学生们争先为瑶山雪梨“代言”。“Juicy(多汁的)、好吃，要推介给我的朋友。”土库曼斯坦的春龙赞不绝口；“如果有机会，我一定会让更多尼日利亚人尝到瑶山雪梨。”王小霞说。

来自乌克兰的李小安拍起了视频：“大家好，我叫李小安，来自乌克兰。今天我们来到了江华，在这里，瑶山雪梨是广大瑶胞脱贫致富的‘福梨’。”

留学生走进中国乡村学校。 中南大学供图

江华县大石桥乡井头湾村是一个古村落。一边聆听讲解，一边穿梭于古老的宅院屋舍，留学生们对青砖、石柱、阁楼、瓦房充满好奇。听闻村里有100余座超100年历史的建筑，来自阿富汗的韩迪不禁感叹：“这些至今仍保存得这么好的建筑，让我真实触摸到了中国历史！”

地处江华县中部的水口镇，近年以瑶族祖先盘王和三公主的爱情故事成功打造特色“爱情小镇”名片，获评“湖南省特色文旅小镇”。如今，镇上开了30多家特色客栈，仅今年上半年就接待游客30万人次，让村民们实现“在家门口就业”。

在这里，留学生们聚焦产业发展和乡村旅游，还换上瑶族礼服，化身“瑶哥”“瑶妹”，体验瑶族民众的新生活。“以前只从高铁窗户里看到中国乡村的画面，这次看到的中国乡村太美了，交通也很便利。乡村旅游不仅让环境更宜居，还为村民增加收入，这真是妙极了！”李小安说。

“哥哥，你们那里热吗？”“姐姐，为什么你的头发和我们不一样呀？”在江华乡村学校，留学生们耐心回答中国学生提问，还一起练习毛笔字。春龙、李小安和来自赤道几内亚的娜缇还为中国学生上了音乐课。

“我记得中国有句话是‘教育兴则国家兴，教育强则国家强’，我深深认同，给孩子的最好礼物就是教育！”王小霞说。

从农业发展、电商带货，到文化旅游、民俗传承和扶志扶智，留学生们无不为中国乡村振兴而感叹。他们认为，中国政府在消除绝对贫困、应对新冠肺炎疫情等方面，不仅赢得了中国人民的高度信任，也得到国际社会广泛赞誉。他们表示要把中国减贫经验带回各自国家，并向全世界讲述真实、立体、全面的中国。

“中国农村出现了很多新型职业农民，农业有很多新技术，农民修的房子很漂亮，一些传统建筑和文化被保护得很好。百闻不如一见，希望以后多到中国各地走走看看，更加深入了解真实的中国。”韩迪说。(完)

(责编：郝孟佳、任一林)