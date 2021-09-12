武文娟

本报讯（记者 武文娟）昨天，北京市教委汇总公布本市义务教育阶段学科类校外培训机构“白名单”，首批共有152家非营利性机构。

市教委相关负责人表示，自今年8月下旬以来，各区陆续公布义务教育阶段学科类校外培训机构“白名单”，即在办学资质、办学行为、资金监管、疫情防控等方面，符合规范要求的非营利性学科类校外培训机构名单。

北京青年报记者梳理发现，此次公布的首批“白名单”共涉及152家机构，公示内容包括培训机构名称、办学许可证号、统一社会信用代码、办学地址、监管银行和监管账户等各类信息。首批公布的名单中，涉及东城16家、西城24家、朝阳5家、海淀15家、丰台12家、石景山6家。

“白名单”发布的同时，市教委还发布了义务教育阶段学科类校外培训有关情况的提示。其中明确，义务教育阶段学科类校外培训机构应取得教育行政部门颁发的办学许可证以及经审核批准恢复培训的相关标识，其提供的合同应是教育部和有关部门联合印发的《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》。同时，学科类校外培训机构收费标准应对外公示，按照《北京市学科类校外培训机构预收费管理办法（试行）》规定，一次性收费不超过3个月或60课时，按周期收费和按课时收费同时进行的，选择收费时段较短的，并建议家长优先选择先培训后收费的机构。

此外，义务教育阶段学科类校外培训机构办学承诺书应在办学场所显著位置张贴，对教师任职资格信息、不超纲超前培训、培训时间不得与中小学校教学时间相冲突，线下培训结束时间不晚于20： 30、不留作业、纳入资金监管等进行公开承诺。

据悉，市教委将定期归集并向社会公布各区学科类校外培训机构“白名单”。

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民办教育同业互助对接活动举行

本报讯（记者 解丽）昨日，本市举办民办教育同业互助对接活动，并组织了集中签约。通过提供岗位、接收人员、免费转课等方式，既解决了教培行业人员的就业难题，也解决了已购课家长的后顾之忧。

参加对接会的56家招聘单位涵盖高校、中小学、幼儿园等各学段，岗位覆盖了教培行业各类人群。企业提供的京内外就业岗位共2500余个，其中北京本地1600余个，京外900余个。在人才供给方面，8家教培机构共提供各类人才2270人。

参加对接活动的中国新高教集团与杰睿教育、精诚教育集团与鲸鱼小班、中公教育集团与51Talk、高思教育与巨人教育分别签约，进行转岗互助。其中，高思教育近期将开始邀约巨人教育学校现有的教师面试，应聘成功的教师将与高思教育重新签署劳动合同后正式上岗入职。

此外，参加活动的教培机构之间也签订了合作协议。其中，有能力的机构将自愿接收经营陷入困境的机构学员，对原机构无法退费的课程提供免费服务，解决已购课家长的后顾之忧。例如，网易有道与鲸鱼小班、高思教育与巨人教育就签订了消课互助协议。

市人力社保局相关负责人介绍，统计数据显示，2262家列入监测名单的教培机构涉及人员约9.4万人，5月以来，约2.8万人办理了社保减员，其中1.8万人重新缴纳了社保，“这可以理解为教培行业裁减人员中约67%已就业，这意味着由政府和民办教育协会主导，由市场人力资源服务机构和教培机构共同参与的‘2+N’工作模式机制是可行的。”

(责编：岳弘彬、郝江震)