人民网北京8月29日电 （记者孙竞）教育部27日发布2020年全国教育事业发展统计公报，对去年全国教育事业发展各项数据作了全面统计。

数据显示，全国共有各级各类学校53.71万所，比上年增加0.70万所，增长1.33%；各级各类学历教育在校生2.89亿人，比上年增加674.48万人，增长2.39%；专任教师1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%。全国新增劳动力平均受教育年限13.8年，比上年提高0.1年，其中，受过高等教育比例达到53.5%，比上年提高2.6个百分点。

通过对比统计公报不同年份的数据可以发现，全国各级各类教育事业在2020年又取得了新进展。学前教育毛入园率达到85.2%，比上年提高1.8个百分点；九年义务教育巩固率95.2%，小学学龄儿童净入学率99.96%，初中阶段毛入学率102.5%。高中阶段毛入学率91.2%，比上年提高1.7个百分点；高等教育毛入学率54.4%，比上年增加2.8个百分点。

根据各学段的统计数据。全国共有幼儿园29.17万所，比上年增加1.05万所，增长3.75%；共有普通小学15.80万所，比上年减少2169所，下降1.35%；共有初中5.28万所（含职业初中10所），比上年增加390所，增长0.74%；共有高中阶段教育学校2.45万所，比上年增加82所，增长0.34%；共有普通高校2738所，比上年增加50所，各类高等教育在学总规模4183万人。

记者注意到，2020年普惠性幼儿园 23.41万所，比上年增加3.12万所，增长15.40%，占全国幼儿园的比例达到80.24%。普惠性幼儿园在园幼儿4082.83万人，比上年增加499.88万人，增长13.95%，占全国在园幼儿的比例84.74%。由此可见，“入园难”“入园贵”问题得到进一步缓解。

2020年全国小学总班数286.05万个，其中，56～65人的大班3.21万个，比上年下降2.52个百分点；66人以上的超大班923个，比上年下降0.20个百分点。初中总班数107.34万个，其中，56～65人的大班1.25万个，比上年下降2.87个百分点；66人以上的超大班225个，比上年下降0.24个百分点。“大班额”现象正在逐步消除。

在特殊教育方面，全国共有特殊教育学校2244所，比上年增加52所，增长2.37%；特殊教育在校生88.08万人，比上年增加8.62万人，增长10.85%。

统计公报显示，普通小学（含教学点）和初中，体育运动场（馆）面积达标学校、体育器械配备达标学校、音乐器材配备达标学校、美术器材配备达标学校、小学数学自然实验仪器达标学校、初中理科实验仪器达标学校，各项比例较上年均有提高。

统计公报还显示，全国共有各级各类民办学校18.67万所，比上年减少4820所，占全国比重34.76%；招生1730.47万人，比上年减少43.87万人，下降2.47%；在校生5564.45万人，比上年减少52.16万人，下降0.93%。

(责编：于子青、秦华)