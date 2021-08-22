人民网北京8月22日电 据悉，为统筹做好疫情防控工作，多地发布通知，明确原定于8月下旬、9月初举行的多个考试延期。人民网对相关情况进行了梳理，以供考生参考。

2021年国家统一法律职业资格考试时间推迟

据司法部法律职业资格管理局消息，原定于2021年9月11日、12日举行的国家统一法律职业资格考试客观题考试推迟至2021年第四季度；2021年国家统一法律职业资格考试主观题考试相应推迟，具体安排另行通知。

医师资格考试医学综合考试延期举行

8月12日，国家卫健委医师资格考试委员会通知，为统筹做好新冠肺炎疫情防控和医师资格考试工作，保障人民群众健康权益，确保考生、考务人员安全和考试安全，原定于2021年8月20日至22日在全国举行的医师资格考试医学综合考试延期举行，具体时间另行通知。

9月份期货从业人员资格考试延期报名

中国期货协会8月12日发布公告称，按照疫情防控要求，为切实保障考生及考试工作人员的身体健康和安全，现延期启动9月份期货从业人员资格考试报名，具体报名及考试时间安排将根据疫情防控情况另行通知，请及时关注协会网站及公众号有关公告。

多地宣布：本考区注册会计师全国统一考试延期

近期，江苏、湖北、河南、北京、陕西、福建厦门等地陆续发布公告，明确为统筹做好地区新冠肺炎疫情防控和注册会计师考试工作，原定于2021年8月27日至29日举行的本考区注册会计师全国统一考试延期举行，具体时间另行通知。考生可及时关注当地注册会计师协会网站有关通知，保持手机畅通，并积极复习备考，按疫情防控要求做好个人防护。

江苏、广东发布公告 这两场考试推迟笔试

8月13日，江苏省委组织部发布《关于推迟2021年江苏省省级机关公开遴选和公开选调公务员公共科目笔试时间的公告》，明确原定于2021年8月28日举行的江苏省省级机关公开遴选和公开选调公务员公共科目笔试推迟。笔试具体时间及相关工作安排视疫情防控情况另行确定。

据广东省人社厅消息，原定于2021年8月22日举办的广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生笔试延期举行，具体笔试时间将根据疫情防控进展情况另行通知。

(责编：李依环、秦华)