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教育部启动“基础教育精品课”遴选 部级精品课将纳入云平台优质课程资源

2021年08月26日14:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月26日电 近日，教育部办公厅印发《关于开展“基础教育精品课”遴选工作的通知》，启动基础教育精品课遴选工作。

通知称，本次活动旨在调动广大教师投身课堂教学的积极性创造性，促进教师深入研究课程教材内容，学习借鉴国家中小学网络云平台优质课程案例，融合应用现代信息技术，创新教学方式方法，提高课堂教学质量和教育教学能力，展现新时代人民教师风采。

通知要求，精品课以微课形式呈现，包括微课视频、教学设计、学习任务单、课件、作业练习和必要的实验演示等。按照自主申报、学校推荐、县级初选、省市遴选、部级遴选的程序，教育部将组织专家对省级推荐的精品课进行评审，遴选确定部级精品课，并在云平台进行公示。教育部将对获得部级精品课的教师颁发证书，对工作成效突出的省份以适当方式予以表扬鼓励。部级精品课将纳入云平台优质课程资源，可作为教学成果评定、职称评聘和评优评先等方面的重要参考依据。

通知还要求，精品课要体现学科教学改革方向，充分考虑学科性质和不同学段学生学习特点，有效解决课堂教学的重点、难点问题，注重发挥学科德育功能和综合育人功能。精品课必须是教师本人教学实践中所积累的典型教学成果，不得冒名顶替，严禁抄袭，引用资料须注明出处和原作者。

据悉，教育部还将建立健全云平台优质课程资源遴选更新机制，系统化体系化建设云平台优质课程教学资源，满足学生自主学习和个性化学习需求，减轻学生过重学业负担，并为教师优化教学设计、丰富教学内容、开展线上线下混合教学等提供支持服务，实现优质教育资源共享共用，缩小城乡教育差距，为构建优质均衡的基本公共教育服务体系创造条件。

(责编：郝孟佳、秦华)

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