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北京启动教培行业人才专项服务季活动

2021年08月26日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京电 （记者贺勇）为贯彻落实国家“双减”部署要求，全力做好学科类校外培训机构人员的就业服务保障工作，北京市近日组织开展了教培行业人才专项服务季活动。该活动持续3至6个月。目前，由9800余家企业提供的近9万个相关就业岗位已纳入“教培行业人才专项服务季”。

　　就业是最大的民生工程、根基工程，对于保障社会稳定具有重大意义。北京市人力资源和社会保障局相关负责人介绍，目前北京建立了面向教培人才就业服务的“2+N”工作机制。其中，“2”代表公共就业服务机构和中国民办教育协会，“N”代表经营性人力资源服务机构。为充分发挥经营性人力资源服务机构信息覆盖广、社会接受度高、专业性强的特点，北京市人力社保局发出倡议，号召这些机构充分发挥自身优势，履行社会责任，全力配合政府部门为教培行业人才提供职场资讯推送、薪资查询、岗位推荐等各项人力资源服务，促进供需有效对接，与市区两级人力资源公共就业服务机构一起，共同为教培行业人才转业转岗提供优质的人力资源服务。

(责编：郝孟佳、温璐)

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