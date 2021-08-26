原标题：上海：线下培训结束不得晚于20时30分

《上海证券报》25日刊发文章《全面规范校外培训行为 上海发文部署“双减”工作》。文章称，8月24日傍晚，上海发布了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》，全面落实中央“双减”工作部署，对强化学校教育主阵地作用、深化校外培训机构治理等作出了具体部署。新东方等在上海的教育机构快速响应，停课调整。总部在上海的A股上市公司昂立教育24日晚对上海证券报记者表示，将积极响应“双减”政策，坚决执行相关规定。

上海规定严格限定培训时间

上海市委副书记于绍良在8月24日召开的上海落实“双减”工作推进会上指出，上海要抓牢阶段性任务，准确把握政策，精准排摸底数，细化工作预案，坚持从严治理，全面规范校外培训行为。

在加强培训行为管理方面，上海规定，严格限定培训时间。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。线下培训机构培训结束时间不得晚于20时30分。线上培训每课时不得超过30分钟，课程间隔不得少于10分钟，培训结束时间不得晚于21时。

规定四方面加强培训机构管理

在加强培训机构管理方面，上海规定：

一是从严审批培训机构。不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构重新审核并统一登记为双重管理的非营利性机构。对原备案的线上学科类培训机构，改为审批制。对已备案的线上学科类培训机构，按照标准重新办理审批手续。二是严格机构投融资。学科类培训机构一律不得上市融资，上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得购买学科类培训机构资产。外资不得控股或参股学科类培训机构。严控资本过度涌入培训机构，坚决禁止不正当竞争，依法查处行业垄断行为。三是严格机构收费管理。坚持校外培训公益属性，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理。全面使用《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，严查机构利用不公平格式条款侵害消费者合法权益的行为。实施第三方托管、风险储备金、银行定期划扣等预收费管理，建立培训机构大额资金流动等情况预警通报机制和操作流程。强化培训领域信贷管理。严禁培训机构推荐或诱导学员使用消费贷产品支付培训费用。四是完善培训机构监管。依托政务服务“一网通办”平台加强“一站式”培训服务管理。严禁培训机构泄露家长和学生个人信息。

新东方等教育机构快速响应

“各位家长大家好，因上海‘双减’政策的落地，我们接到通知从明天起将在暑假期间暂停一切学科类型的培训，剩余的课程将会调整至8月26日起，每天和各位学员发送我们的录播课程视频，具体的课程安排我们会在群内再和大家沟通！”8月24日傍晚，新东方上海教学机构在沪版“双减”意见发布后快速给家长群发送上述短信通知。有家长要求退费，对此新东方方面表示可以退还剩余费用。

对于沪版“双减”意见中提出的学科类校外培训收费纳入政府指导价管理，包括乐宁英语在内的多所在沪教育机构已经通知家长将照此执行，不仅收费账户要实施第三方托管，在收费数额方面一次只能收3个月的费用。

业内专家对此表示，近期，启文教育、华尔街英语等多家上海培训机构突然公告停业和清算，牵动了许多家庭的心，很多家长面临和培训机构交涉退还缴纳费用等棘手问题。这一新政策对于教培机构停业等造成意外侵害学费的情况将起到预防和规范作用。新华社电

(责编：温璐、郝孟佳)