本报电 8月23日，中国驻美国大使馆发布名为《新学年对在美中国留学人员的安全提醒》（简称《提醒》）的声明，提醒所有在美国的中国留学生返回校园之际遵守当地学校和社区的防疫要求，并关注当地的安全形势。

《提醒》指出，学生在对留学生活充满美好期待的同时，也要对可能遇到各种困难做好充分的思想准备。受德尔塔毒株引发的新冠变异病毒影响，美国当前的新冠肺炎疫情依然严峻。学生要遵守所在学校、社区的防疫要求，加强自我防护，避免或减少不必要外出、聚会和聚餐等活动，不到人群集中的场所，降低感染风险。如出现发热、咳嗽、呼吸困难等疑似症状，特别是近期曾赴疫情严重地区旅行或与确诊者有密切接触，要及时就诊。就诊前请先致电医疗机构，明确告知自身旅行史和症状，并遵从专业医护人员指导。

《提醒》同时强调，学生要关注当地安全形势，增强风险防范意识，确保人身、财产和出行安全。如遭遇仇亚等行为，要保持冷静，避免与对方发生口角和肢体冲突，可报警或请求他人协助报警，并及时向校方、所在机构主管部门反映，要求依法依规公正处理。必要时，通过法律途径维护自身合法权益。在美中国学子要关注驻美国使领馆及教育处网站定期发布的提醒信息，如涉及领事协助，可及时与使馆或外交部领事保护与服务中心联系。

（业 丰）

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