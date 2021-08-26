本报记者 孙亚慧

随着新学年脚步临近，不少学生即将远赴海外，开启或续写自己的留学生涯。留学路上，安全问题始终是学生和家长关注的重中之重，而在当前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻的大背景下，广大留学人员更需要切实增强安全防范意识，提高应对各种风险的能力。

加强自我保护意识

近年来，侵害留学人员人身、财产安全的事件时有发生。就在今年初，美国芝加哥发生连环枪击案，一名就读于芝加哥大学的中国留学生不幸遇难。这令人痛惜的悲剧给整个留学生群体再次敲响了警钟。

疫情之下，留学人员有可能会面对一些新的安全挑战，因此学生本人一定要加强自我保护意识。

黎雨（化名）就读于美国威斯康星大学麦迪逊分校博士二年级，已经度过了3年的海外求学时光。她表示，自己和周边同学都非常关注留学安全，“面对留学国家不同的民情、社情，自己才是守护好个人安全的最重要一道防线。”

“刚到美国的时候，我花费了大量时间向熟知当地环境的师哥师姐了解情况，比如哪些地段更安全，哪些地段治安相对较差、犯罪率高。如果学生不得不在夜间单独出门，或要前往人烟稀少、偏僻的地方时，更要多加警惕。”黎雨同时建议，不同国家的风俗习惯、宗教信仰不尽相同，这就要求留学生在出国前尽量多做功课，规避交往中可能出现的误会。

识别电信诈骗套路

此外，留学生也要保护好自己的财产安全，防范针对留学生群体的电信诈骗。

就在不久前，中国驻西班牙大使馆公众号还发布信息，提醒海外学子谨防电信诈骗。不法分子通过技术手段将来电号码显示为大使馆电话号码，并自称使馆工作人员，谎称当事人有护照、包裹、信件等有待领取，或国内有案件需要处理，要求当事人提供账户信息或缴纳有关费用。

汪正曾留学于西班牙胡安卡洛斯国王大学，在他看来，相关冒充大使馆名义所进行的电信诈骗，多数是利用一些留学生并不熟悉使馆工作流程和“破财免灾”的心理，这需要学生关注中国驻外使领馆网站发布的提醒信息，增强法律意识，认清海外电信诈骗的诸多“套路”，仔细甄别，破解骗局。

8月18日，在教育部留学服务中心举办的“开学第一课”网络直播活动上，国家反诈中心警官安无恙建议，留学人员要牢记防范电信网络诈骗的“三不一多”原则，即未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实，倘若被骗也不要惊慌，整理好相关材料，及时报案。

重视心理健康问题

作为留学安全中另一个重要方面，学生的心理健康同样不容忽视。当面对新环境的新鲜感消失时，跨文化交流中的一些“水土不服”开始显现，再叠加有防疫压力，海外学子需要妥善处理自己可能出现的焦虑、抑郁情绪。

北京师范大学心理学部党委书记、学生心理咨询与服务中心主任乔志宏表示，留学生在达到学校所规定的语言考试要求后顺利入学，但这并不意味着留学生的外语能够像母语一样得心应手，仍需要在日常留学生活中勤练习、多使用。事实上，当无法准确顺畅地表达出自身的想法时，也容易产生挫折感，久而久之带来心理问题。

“人际环境和专业学习也会给留学生带来挑战。离开了熟悉的家人朋友，进入陌生的人文环境，学生会在一段时间内感到孤独。而同时，许多国外院校会要求学生阅读大量的书籍和文献，在研究方法和论文写作方面也有较高要求，一些学生确实会感到不适应。”乔志宏说。

学业压力、文化差异、社交障碍……这些因素对于留学生而言都是不同程度的压力，当压力缺少合理的方式进行化解的时候，逐渐积攒起来就可能会造成严重的后果。

乔志宏建议，面对留学生活中出现的心理不适，学生可以采用情绪疏解、问题解决和主动求助三大应对策略，从而更好地适应海外学习生活。“学生要敏感地觉察到自己的焦虑，并相应调整状态。在衣食住行方面，要找到自己适应的生活方式，也要建立起新环境下的社会支持系统。发现用自己的方式无法解决心理问题时，不要羞于求助，可以向所在学校的心理咨询中心寻求专业咨询，也可以向使领馆求助，或寻求国内相关心理辅导机构的在线帮助。”乔志宏说。

(责编：郝孟佳、温璐)