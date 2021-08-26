原标题：已为新学期备好教学方案

汇文中学英语组老师们正在进行开学前集体备课

案例

提前备课、研究中考特点、了解初中学生年龄特点……东城区学科带头人、汇文中学本校高三毕业班的英语老师罗锦虹，在新学期到来后将走进汇文中学教育集团永外校区。“基本做好了交流轮岗到初一教英语的准备，比较有信心。”罗锦虹告诉北青报记者。

根据本市“双减”工作要求，本市将大比例促进干部教师轮岗交流。罗锦虹就是其中之一，她将从高三老师“摇身”变成一名初一英语教师。7月份，她收到了到集团新校区汇文中学永外南校区初一轮岗任教的通知。对于轮岗，罗锦虹表示，这是一件很有意义的事情。“作为高三毕业班教师轮岗教初一，可以为学生的初中、高中整个中学阶段做好六年的大规划，做好学生初高衔接，能够促进学生的长链条培养。而且，作为东城区学科带头人，交流轮岗到新校区也能发挥自己骨干教师示范引领作用，做好青年教师的传帮带工作。”

她告诉北青报记者，在收到学校通知之后，她立即开始着手为新学期做准备。为了熟悉初中的教学情况，她特意找来中考真题，认认真真地研究出题方向。“在中考试题的变化中了解到，中考格外关注学生的听说，因此在初一的教学中要让学生真正地用英语做事。”

也在当月，她就开始与永外南校区初中英语教研组的老师们一起为新学期备课。“集团中设有资源库，积累了一定的英语教学资源，比如电影、朗读资源等。我跟备课组的老师们一起在假期里将这些资源整个梳理了一遍。”罗锦虹说。

经过认真的准备，罗锦虹已经为新学期总结出一套教学方法和技巧。罗锦虹表示，初中学生和高中生在学习特点上不一样，特别是初一起始年级要特别关注学生的学习兴趣、习惯以及注重学生的语音培养。初中学生还有喜欢探究、好动的特点，她计划利用初中生的这个优势，在讲课时注重让课堂“动起来”。

除了研究初中学生的特点之外，她还从初高中的教学经验中总结出共同点。罗锦虹说：“初高中都应注重听说能力。高中阶段，我们在高一、高二阶段比较侧重在学生课堂上开展听说活动，并不是去训练题目。同样，我觉得这个理念也适合于初中学生的培养，尤其是初一初二，也要在课堂上进行丰富多彩的听说的活动。比如对学生进行英语朗读，复述等。”

轮岗后对于自己生活上的影响，罗锦虹老师表示，自己家距离永外南校区也不是很远，在通勤方面基本影响不大。同时，在教学环境方面，永外南校区为老师提供的教育教学设施和教师办公条件也很先进，特别是多校区一体化的智慧校园建设，可以保证老师们远程集体教研和资料共享的教学需求。“这些都让我很期待在新校区的新工作。”（记者 郝羿）

(责编：温璐、郝孟佳)