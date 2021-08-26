原标题：校长教师“轮”起来也要“沉”下去

8月25日，北京市召开“双减”工作新闻发布会，北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕介绍，新学期北京市将大面积大比例地推进干部教师的交流，凡是距离退休时间超过5年的，并且在同一所学校连续工作6年及以上的教师，原则上均应进行交流轮岗。（相关报道见A4版）

教师轮岗交流制在国内外已有比较成熟的实践。此举能够促进教育资源均等化、公共服务公平化，受到舆论普遍好评。上个月，中央“双减”文件提出“促进义务教育优质均衡发展”后，多地以更大力度推动教师轮岗交流，如江苏常州、深圳等地出台文件提出建立义务教育学校教师交流制度。这说明建立教师流动制度，已然成为教育改革破困的共同选择。

教师轮岗交流制的北京模式有不少亮点。比如，北京将大面积大比例推进校长教师轮岗交流，这意味着更多优质教育管理人员和师资将会流动起来，不仅更多学校会因此受益，更多学生也会成为受益者。当学生在校内就能享受到优秀师资，就能一定程度上缓解学生在校外参与培训的焦虑情绪，有利于“双减”政策落实到位。此外，随着师资力量平均分布，以往名校的“虹吸效应”将减弱，学区房择校热将会明显降温。

此外，北京的交流轮岗对象很有特色。即距离退休时间超过5年的，并且在同一所学校任职满6年的正、副校长及教师，原则上均应进行交流轮岗。在以往一些地方教师轮岗交流中，学校选派的交流轮岗对象不是年轻教师，就是受到排挤的人员，被认为是学校的“边缘人”，这对改善师资薄弱的学校来说意义有限。而北京确定的交流轮岗对象是有经验的教育中坚力量，这些人员显然已积累了比较丰富的学校管理经验或者教育教学经验，通过交流轮岗会将这些经验输出，可造福其他学校和学生。

具体措施是，北京将校长教师参与交流轮岗和工作绩效作为校长职级晋升，教师专业技术职务评聘与晋升，区级及以上骨干教师评选、评优评先等方面工作条件之一。而且，参加交流轮岗的校长教师在绩效工资分配中予以适当倾斜。另外，校长教师交流轮岗工作纳入市区教育工作督导评价范围。

作为交流轮岗的校长和教师，也要自觉在流入学校“沉”下去，不要有“过客”心态，而是要积极融入到流入校，要在教育一线发挥带头示范作用。也就是说，交流轮岗人员应当给流入校带来丰富的经验、先进的教育理念、优秀的校园文化，其积极影响不仅在交流轮岗期间，更应该有长期效应。

当然，交流轮岗人员自身也会获得提升，因为接触不同的学生、家长、教师、校园文化之后，可能会发现自身形成的某些东西也需要补充或者修正。有关方面也要倾听学生、家长、交流轮岗人员等心声，不断完善相关促进措施，让交流轮岗人员在轮岗周期内享受一段“有意义的工作旅程”。

(责编：温璐、熊旭)