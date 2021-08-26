原标题：87.6%受访学生更愿意去名企实习

对于在校生来说，一段不错的实习履历不仅可以锻炼能力，还可以为日后找工作奠定基础。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2049名在校生进行的一项调查显示，87.6%的受访学生表示更愿意去名企、互联网大厂实习，71.1%的受访学生认为名企的实习经历是不错的学习锻炼机会。

受访学生中，专科生占20.3%，本科生占72.8%，研究生占6.9%。

87.6%受访学生更愿意去名企、互联网大厂实习

开学即将大四的沈凡力，目前在一家知名互联网企业做产品经理实习生。她觉得大企业平台大，实习收获也多，“大企业产品用户基数大，项目流程规范，前辈经验丰富，在这里能够迅速成长”。

“如果有机会，肯定是愿意去大厂。”在杭州读研的李子剑觉得，大平台更有助于提升视野，也有助于自己的职业规划，“但小公司也可以作为起步的地方，先把技能学好”。

数据显示，87.6%的受访学生表示更愿意去名企、互联网大厂实习，4.9%的受访学生不愿意，还有7.5%的受访学生表示说不好。

“如果大企业和小企业同时有实习机会让我选，那我肯定愿意选大企业。” 河南理工大学本科生王济成（化名）觉得在大企业可以学到更多东西，写在求职简历上也是一种优势，“会觉得在知名企业实习后，未来会有更好的发展。身边很多同学都在大厂有过实习经历，自己没有的话，会担心找工作受影响”。

对于名企更吸引实习生的地方，72.0%的受访学生认为是平台大，能够学到更多东西，67.9%的受访学生认为是有名气，可以成为简历中的加分项。其他方面还有：机会多，可能留用转正（67.4%），福利高，获得可观的实习补贴（55.8%），氛围好，与更多小伙伴愉快共事（35.4%）等。

71.1%受访学生认为名企实习经历是不错的学习锻炼机会

“学校不占优势，那就希望简历更亮眼。”正在某互联网企业实习的李燕（化名）是一名研究生，她更愿意在知名的互联网企业实习，她觉得可以为简历加分，毕业找工作更有优势，“另外也觉得在大厂可以更好地学习，提升互联网思维，锻炼工作能力”。

李燕实习的部门，是该企业今年新成立的一个工作室，由于业务刚刚起步，人员比较少，即便是实习生也要承担比较重要的任务。这让李燕在实习的过程中，有很强的参与感，“会觉得有比较大的压力，担心做不好对团队发展有影响。相对而言也得到了更多锻炼和帮助”。

对于名企的实习经历，调查中，71.1%的受访学生认为是不错的学习锻炼机会，45.4%的受访学生认为无论是否在名企，实习有收获最重要。也有45.4%的受访学生担心如果不在核心部门，可能只能打杂，36.2%的受访学生认为无所谓学到什么，写到简历上好看就行。

沈凡力觉得，有一段大厂的实习经历确实可以给简历增色，为未来校招打下良好基础，自身经验和能力也会提升，这应该是一件一举多得的事情，“即便是在非核心部门，也不一定就没有收获。作为一名学生去实习，重要的是多思考、复盘，及时总结，从工作内容中学习和成长”。

“在大厂能否学到东西也是因人而异的。”南开大学就业指导中心主任李军认为，同学们有去大厂实习的想法很正常，因为这些企业在行业中处于头部地位，有较高的业绩和声誉，在实习上往往也能提供完备的培训体系、成长体系，“当然在大厂实习也会有一些弊端。这需要同学们对自己的需求、目标、方向有比较准确的把握，选择最适合自己的。在大企业实习可以感受到名企的环境、先进理念，而在小企业实习可以体会公司爬升阶段的干劲儿，更容易接触到核心业务，也是一种不错的体验”。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 黄楚晰 顾鑫凤

(责编：郝孟佳、熊旭)