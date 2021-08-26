原标题：找实习 近六成受访学生认为辨别实习机会真伪最困难

实习经历是现在应届生找工作时，普遍被看重的内容，在校生也会更注重自己的实习履历。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2049名在校生进行的一项调查显示，87.2%的受访学生有过实习经历。受访学生认为找实习过程比较困难的环节是，辨别实习机会的真伪（59.4%）和从庞杂资料中筛选出有价值的信息（57.1%）。76.0%的受访学生期待加强学校与企业合作，创造更多实习机会。

受访学生中，专科生占20.3%，本科生占72.8%，研究生占6.9%。

87.2%受访学生有过实习经历

沈凡力是南开大学准大四学生，今年暑期她在一家互联网企业实习。“我觉得最困难的还是第一次找实习，因为工作经验、面试经验都不足，被心仪的公司拒绝也很正常。后来我在网上学习了很多面试经验，还优化了简历，就成功找到实习了”。

河南理工大学大三学生王济成（化名）通常会通过发布实习信息的App、公众号来搜索岗位信息。但他发现有的公众号会打出“岗位内推码”等诱人的标题，但实际需要关注公众号、扫码进群，“进群后群里会分享很多实习信息，有些是完全没有时效性的，有的群还会推广各种求职课程、打广告，根本不像之前介绍的那样”。

数据显示，87.2%的受访学生有过实习经历。受访学生认为找实习过程中比较困难的环节是，辨别实习机会的真伪（59.4%），从庞杂资料中筛选出有价值的信息（57.1%），及时获取实习招聘信息（50.6%）。

山东某高校大三学生刘瑜（化名）说，自己的学校不是双一流，感觉通过学校发布的实习信息比较有限，通常得自己寻找，“我知道有很多院校会有专门的暑期实习招聘会，或者有学长学姐给分享内推信息”。

受访学生觉得，在找实习过程中比较困难的地方还有：明确适合自己的实习岗位（49.8%）、做出更受面试官青睐的简历（48.5%）、找准实习定位让自己有收获（32.9%）和顺利通过笔、面试考核（30.7%）等。

南开大学就业指导中心主任李军发现，学生在找实习时主要遇到的困难有4个方面，“第一，实习的内容一般更为宽泛，能和专业匹配的比较少；第二，暑期最多只有两个月，但很多企业往往要求3个月的实习，对学生来说时间要求高；第三，实习单位提供的保障不全面，有些好的实习单位在大城市，学生租房负担比较大；第四，有些专业的同学，特别是到了研究生阶段，课业压力重导致没有集中的时间去实习”。

79.6%受访学生付费参与实习辅导

杭州某高校即将读研二的李子剑在浏览实习信息时，看到过一些所谓的“付费实习项目”，仔细了解后觉得很不靠谱儿，“好的实习机会往往不会以这样的形式出现”。

调查中，79.6%的受访学生付费参与实习辅导。具体项目上，62.1%的受访学生参与过笔面试资料、经验分享，51.4%的受访学生参与过简历制作修改，32.3%的受访学生参与过内推。

湖北某高校学生李茗（化名）感觉现在的实习资讯比较混杂，有些平台纯粹就是“信息的搬运工”，不去核查信息的真实性，有的招聘信息已经过期了还在发布，“还有的平台为了牟利，发一些刷单、高报酬的实习信息，实际有可能是骗局，会误导学生”。

李茗在找实习的过程中，看到一则广告，说有历年互联网企业实习的笔面试题目，群负责人曾经在大厂做招聘，还可以辅导简历、面试等，就抱着试一试的心态付费加入了，“入群后才发现，这些资料很多自己也可以找到。所谓简历辅导也就是告知一些已经知道的注意事项，并没有觉得有多大帮助”。

数据显示，54.5%的受访学生觉得付费辅导对自己的帮助一般。

李茗后来关注了一个博主，是其他学校的研究生学姐，会跟大家分享找实习的感受，“她成功找到实习后，发了一个‘经验帖’，看完她的视频我又重新修改了简历。感觉这种亲身讲述的经历更加靠谱”。

李军建议学生多关注学校内的免费实习资源，或者是学长学姐的经验分享、内推，“最好借助本专业的师哥师姐或校友来争取实习”。

76.0%受访学生期待加强学校与企业合作，创造更多实习机会

沈凡力目前在做产品经理实习生，和她的专业相差比较大。但她通过与带自己的导师交流，梳理工作流程、阅读历史文件资料，慢慢储备了一些岗位相关的知识、技能。

“我觉得可以先从小的企业做起，积累经验，再慢慢投递大厂的简历，这样成功率也高一些。”沈凡力感觉，可以关注一些专门做实习信息发布的平台，也可以关注学校辅导员发布的信息，都更为靠谱有保证，“我很少看实习群或公众号，觉得信息太过庞杂，各种行业的交织在一起，真伪也有待考证”。

刘瑜期待，可以有更加权威的平台，汇集各类实习资讯，同时建立学校和企业之间的联系，为在校生提供更多机会。

调查中，76.0%的受访学生期待加强学校与企业合作，创造更多实习机会；58.4%的受访学生期待有更加统一权威的实习信息发布渠道。受访学生的期待还有：邀请往届学生进行实习经验分享（51.9%）、加强对企业实习信息的审核（49.9%）、完善实习生的权益保障（48.7%）和给实习优秀的学生提供更多工作机会（40.0%）等。

“虚假诈骗信息需要格外注意。”李军提醒，要通过正规渠道获取信息，在应聘的过程中也要根据对方的表现进行评估，提防虚假诈骗，“还有一些实习工作需要同学们单纯‘当苦力’，做一些与专业无关的、重复性的工作，在那里也达不到锻炼的目的。这要求大家学会辨别，注意保护自己的人身、财产安全，不要浪费宝贵的时间”。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 黄楚晰 顾鑫凤

(责编：郝孟佳、熊旭)