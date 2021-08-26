原标题：开学准备：近七成受访家长会帮孩子建立良好卫生习惯

很快，各地都要迎来学生返校，学生的防疫离不开家长的支持和配合。新学期开学，家长会在哪些方面帮助孩子？近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1538名学生家长进行的一项调查显示，69.6%的受访家长会帮助孩子建立良好个人卫生习惯，69.1%的受访家长会准备充足的口罩、消毒液等防疫物品。

69.1%受访家长会准备充足的防疫物品

调查中，69.1%的受访家长会准备充足的口罩、消毒液等防疫物品，46.8%的受访家长会告知孩子防疫物品的用途与使用方法。

北京某事业单位员工李云（化名）最近又购置了一大批口罩。“孩子去学校口罩用得快，一天至少要两三个，必须提前备足”。另外还要准备酒精棉片、洗手凝胶等防疫物品。

北京市民王均均家里有两个孩子，分别是5岁和7岁，今年暑假没去外地玩儿，孩子们挺遗憾的。为了安抚他们的情绪，她跟孩子专门探讨了现在的疫情，告诉他们这是保护自己，也是保护他人。“等疫情过去，我们再去”。

天津某小学一年级学生家长王丽英，为孩子准备好了消毒湿巾、口罩等防疫物品，还特意教了孩子怎么使用，叮嘱孩子遵守学校规定。

作为高校辅导员，俞龙会不断叮嘱学生做好个人防护，给学生传递一些防疫知识，在力所能及的情况下准备充足的防疫物资。同时还要策划有趣的活动形式，让学生意识到防疫的重要性。

他有时会跟学生讨论疫情。“你得了解学生心中的想法，才能跟他们聊得开，也能在这个过程中解答他们的困惑和疑问。最主要的任务还是达成防疫的共识，而不是一味逃避和害怕”。

调查中，49.7%的受访家长会将防疫情况告知孩子，47.1%的受访家长会主动倾听孩子内心对疫情的看法。

69.6%受访家长会帮助孩子建立良好卫生习惯

在生活习惯方面，69.6%的受访家长会帮助孩子建立良好个人卫生习惯，63.3%的受访家长会建立有规律的生活作息。

天津理工大学环境科学与安全工程学院辅导员梁晶晶，会注意帮学生建立规律的作息和生活习惯，还要加强户外运动。她感觉，当前大学生的身体健康状况普遍不佳，加上疫情的原因，有些学生就愿意宅在宿舍。应该让学生到户外动起来，还可以结合劳动育人，在实践和劳作的过程中强身健体。

李云说，马上要开学了，要逐渐让作息规律起来。要按照正常上学的作息，让孩子早睡早起。在这个暑假，孩子的户外活动很充分，包括网球、游泳，还有一些拓展活动，“晒得黑黑的，但还是很健康的”。假期就要通过各种户外活动，让孩子身体更强壮，也能更好地应对即将到来的比较紧张的初中学习。

俞龙会注意学生的计划制订和整体的开学状态。开学是比较重要的时间节点，作好整个学期的计划，才能沿着想要的轨道前进。“制订了计划，就可以有目标有方向地努力”。

调查中，50.6%的受访家长会帮孩子制订好新学期的学习计划，50.5%的受访家长会开展充分的户外活动。

心理健康也是家长们重视的内容。43.4%的受访家长会帮孩子保持积极乐观的心态，29.2%的受访家长会通过陪伴建立良好的亲子关系。

中青报·中青网记者 黄冲 实习生 王九龙

(责编：郝孟佳、熊旭)