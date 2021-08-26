原标题：合肥师范学院“行知学堂”走过10年

“如果不是你们来了，暑假我们都不知道怎么过……”小雨（化名）的奶奶对合肥师范学院行知学堂的“小先生”（该校暑期社会实践志愿者的统一称呼）们说。

“奶奶，您放心吧，有我们在这，一定会好好辅导小雨的学习，让她过一个充实快乐的暑假。”陈瑾琨拉着奶奶的手说道。

陈瑾琨是合肥师范学院学科数学专业研究生，也是该学堂的负责人。今年7月中旬，陈瑾琨一行人来到安徽省泾县云岭镇，开启了为期20天的暑期行知学堂实践活动。

9岁的小雨是该学堂一名小学员。在家访时，“小先生”们了解到小雨母亲已经离家，父亲患有重病不能从事重体力劳动，小雨从小在爷爷奶奶照顾下长大。

“小雨平常很乖巧，从不与其他小孩子发生争执。她也知道自己没有妈妈，跟其他孩子在一起会比较内敛。”小雨的奶奶说。

在学堂里，小雨很愉快地跟其他留守儿童一起玩耍，交到很多新的朋友。碰到不会做的作业和题目，她会积极地向“小先生”们寻求帮助。课上，陈瑾琨等人会通过多媒体设备展示气象、科学、古典文化等课外知识。

行知学堂是合肥师范学院团委的品牌活动，动员大学生志愿者利用寒暑假和业余时间深入基层，针对留守儿童和农民工子女等开办公益学堂。2012年以来，该校共有超过1.2万名学生参与“行知学堂”活动，辐射全国15个省（区、市）。

今年暑期，合肥师范学院共有2340名学生参与活动。除了日常教学等基本内容，该校今年在活动菜单中专门增加了学党史主题内容。“小先生”们在各地开展重走红色足迹、重绘红色记忆、重唱红色歌曲、重温红色精神、重诵红色经典、重温红色影片等主题活动，再将学到的党史知识讲给当地的孩子们听。

“云中美人雾里山，立马悬崖君试看。千里江淮任驰骋，飞渡大江换人间。”在课堂上，陈瑾琨用一首叶挺将军的诗开场，给小学员带来云岭红色文化主题党史课，讲述新四军在云岭大地上发展壮大的故事。

“我要在课后多了解家乡，回家让爷爷再给我讲新四军的故事。”“我要多看红色书籍。” 现场，不少孩子举手发言，课堂上热闹非凡。

陈瑾琨介绍：“云岭本身是红色圣地，我们从当地历史文化中取材，讲述党史学习课，扩展孩子们的知识面，他们听得很认真。”

“我们所做的志愿服务是有意义的，让留守儿童不再孤单，并把行知精神传播出去。同时，我们通过实践活动，做到知行合一学党史。”“小先生”任政伟说。

8月初，学堂结课仪式时，小学员们都准备了小礼物送给自己喜欢的哥哥姐姐。“哥哥姐姐能不能再多待几天，再陪我们几天吧。你们明年还来吗？”不少孩子哭着问。

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 通讯员 蔡海龙 宗彪

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