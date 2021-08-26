原标题：上海：用“双增”推动“双减”落实

本报上海8月25日电（中青报·中青网记者 王烨捷）今天，上海市教委就“强化学校教育主阵地作用”召开新闻发布会称，上海方面已注意到“双减”工作既要治标、又要治本的要求，未来将尝试通过用“双增”来推动“双减”的具体落实。

“把课外内容减了，我们要把课内做强做好。”上海市教委相关负责人表示，上海将把“增强学校主阵地功能、增强校内教育质量”作为落实“双减”工作的主要内容，其中包括加强学校作业管理、全面实施义务教育课后服务、建立培育课后服务支持体系、加快推进紧密型学区集团建设、推进落实全员导师制全覆盖6个方面内容。

8月24日，上海发布的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》明确，义务教育阶段校内课后服务时间一般不少于两个小时、结束时间一般不早于当地正常下班时间。初中学校可探索在工作日晚上开设自习班。

“这是首次明确把课后服务延伸到初中学段。参加课后服务将成为学生常态，大多数人都参加。”上海市教委相关负责人介绍，与课后服务时长配套的，是对学校布置高质量作业的新要求。

上海市教委基教处处长杨振峰说，高质量作业要求“小学作业不出校门，初中疑难作业不带回家”。为此，上海还将要求义务教育阶段各所学校建立作业公示制度，公示作业完成时间和内容。

“校长和老师们要思考，如何向40分钟的课堂要质量。而不是反复操练，捆绑出来的好成绩没有用。”杨振峰介绍，考核的是80%学生的作业时长，不算平均数，作业管理将被纳入学校绩效考核范围。

紧密型学区教育集团是上海提高义务教育阶段中小学校整体质量的一个探索。这种做法通常要求一所优质小学或初中作为牵头学校，通过增进其教育集团或学区内优秀教师有序流动等方法，提升整个学区或教育集团内学校的整体水平。

目前，上海全市有57个教育集团、覆盖298所义务教育学校。这次发布的方案中，上海提出学区集团捆绑考核、学区集团教学全过程管理等要求。

浦东新区教育局副局长陈斌介绍，在浦东今年公布的特级校长名单中，超过50%的特级校长主动选择流动到薄弱校去帮助他们提升教学水平。

浦东通过干部管理和评价激励机制的建设，有力提高了学区和教育集团的紧密性。牵头校要与成员学校一起共建名校长、名教师、特级教师工作站，建立问题共研机制，优秀教师要跨校流动，好学校的实验室要与成员学校共享。

“3年后，我们的目标是一半以上教育集团成为紧密型集团，90%的骨干教师有1年以上的薄弱校交流经历。”陈斌说。

记者注意到，6项举措中的“全员导师制”，关注学生、家长心理等方面问题。

杨振峰介绍，上海已于今年春季学期在12个区的186所学校试点全员导师制。这项制度要求“学生人人有导师，教师人人是导师”。导师要定期与学生、家长谈心，帮助家长开展有效的家庭教育，帮助学生树立正确的人生观、价值观。导师与学生的比例要求为1：15。

这几天，上海市嘉定区迎园中学导师钱勇颇有成就感，他结对的一名八年级小胖墩终于“掉”了10几斤肉。暑假前，钱勇以导师身份与结对的10多名中学生签约，对不同学生提出了不同的暑期目标，小胖墩需要完成的就是健身任务。迎园中学校长张莉琴介绍，今年暑假该校组织了导师和班主任的全覆盖式家访，学校还专门成立了“导师专项基金”，每月给予导师以其结对学生人数为标准的补贴。

上海市教委相关负责人介绍，上海“双减”工作的一个重要导向是关注每个学生，包括学生的情绪疏导、未来发展、生命价值讨论等。“强调系统性、整体性、针对性地推进‘双减’工作，治标的同时要从治本上下工夫”。

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