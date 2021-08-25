人民网北京8月25日电 （记者李依环、孙竞）近日，教育部会同中央编办、国家发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、住房和城乡建设部等八部门，印发《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》（下称《通知》），就规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校（以下简称“公参民”学校）进行部署。

理顺“公参民”学校体制机制

根据不同类型因校制宜

据介绍，此次规范工作着眼高质量教育体系建设，突出义务教育的公益性、公平性和人民性，理顺“公参民”学校体制机制，着力建立公办教育、民办教育各安其位、相互促进的教育格局。

《通知》对“公参民”学校的范围进行了严格界定，主要包括三类：公办学校单独举办的义务教育学校；公办学校与地方政府及相关机构（含具有财政经常性经费关系的其他单位、政府国有投资平台、政府发起设立的基金会、国有企业等，下同）合作举办的义务教育学校；公办学校与其他社会组织、个人合作举办（含公办学校以品牌、管理等无形资产参与办学）的义务教育学校。

通知要求，要着力理顺“公参民”学校的体制机制，针对“公参民”学校的不同类型，设定不同路径，突出因校制宜，强化分类指导，力求平稳推进。各地要科学编制区域义务教育发展规划，增加优质公办义务教育资源供给，以科学规划引领科学发展。

全面规范公有教育资源使用

严格规范招生要求

《通知》指出，要全面规范公有教育资源的使用。公办学校投入民办义务教育学校的国有资产，应当符合国有资产使用管理规定。公办学校要增强品牌保护意识，规范使用学校名称和简称，民办义务教育学校不得利用公办学校品牌开展宣传或其他活动。

《通知》明确，地方政府和公办学校不得向民办义务教育学校新增派具有事业编制的教职工。已经派出的，分阶段分步骤有序引导退出。各地根据实际情况，可设置过渡期，分类管理，稳妥推进。

对于“公参民”学校的招生要求，《通知》规定，公办学校不得以民办义务教育学校的名义开展选拔招生或考试招生，民办义务教育学校不得以公办学校或者公办学校校区、分校的名义招生，也不得以借读、挂靠等名义变相违规招生。

《通知》要求，各地要切实提高政治站位，把规范“公参民”学校作为重要政治任务，成立工作领导小组，稳慎有序推进。各公办学校要强化政治担当，落实主体责任，切实完成各项工作部署。

(责编：李依环、秦华)