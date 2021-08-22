原标题：参加社会考试应持72小时内核酸阴性证明

记者21日从北京市疾控中心了解到，根据最新发布的《社会考试疫情防控指引（第一版）》，新冠疫情期间，考生和考务人员参加各类社会考试，应持有相应核酸阴性证明。该指引适用于新型冠状病毒肺炎流行期间各类社会考试。

根据指引，考生在考试前14天及考试期间避免参加聚会、聚餐等聚集性活动，减少进入人员密集的公共场所，乘坐公共交通工具时要做好个人防护。应利用大数据对其开展14天内的流行病学史筛查、建立健康监测报告制度和考生自我承诺机制，如有异常者应及时就诊排查。

考试当天体温正常且“北京健康宝”无异常的考生方可进入考点参加考试，如有异常者需进行评估后确定是否参加考试。考生应持72小时内核酸检测阴性证明参加考试。入境人员和国内中高风险地区人员应符合北京市新冠肺炎疫情防控政策相关要求，方可正常参加考试。

北青报记者发现，指引中对考务人员的要求与考生类似。需体温正常、健康宝无异常、持有72小时内核酸阴性证明等。此外，建议考务人员及考生在无禁忌症的情况下“应接尽接”，提前完成全程新冠疫苗接种。普通考场应确保考生横向纵向间距符合疫情防控要求，在条件允许的情况下间距1米以上。原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场，备用隔离考场要做明确标识，在外围设置警戒线。

据悉，该指引将根据国内外疫情形势动态调整。当国内出现多点散发或聚集性疫情、北京市出现京外关联病例或本地病例时，应及时研判考试是否延期，并落实好相应疫情防控措施。同时，指引中特别提出，中高风险区域内不得设置考点。（记者蒋若静）

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