人民网北京8月16日电 记者从今天下午召开的江苏省新冠肺炎疫情防控新闻发布会上了解到，经江苏省委、省政府同意，在苏高等学校9月15日前不安排学生返校。各高校可按照秋季学期的校历安排线上教学。

根据江苏省教育厅14日发布的2021年秋季学期学校开学安排，高校所在设区市今年以来一直为新冠肺炎疫情低风险地区的，9月15日后可分期分批组织学生返校；高校所在设区市有中高风险地区的，自全域转为低风险地区满21天后，可分期分批组织学生返校。

江苏全省中小学，包括中等职业学校、特殊教育学校、幼儿园，分两类情况安排开学：第一类，今年以来一直处于低风险地区的设区市，9月1日正常开学。第二类，今年以来有中高风险地区的设区市，从全域转为低风险地区满21天以后可分期、分批组织学生开学返校。不能正常开学返校的中小学可组织线上学习指导。具体开学工作安排经各设区市疫情防控工作领导指挥机构批准后实施。

此外，有三种情况不能组织学生返校：第一种是疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的；第二种是各项防控措施落实不到位的；第三种应急预案和演练不能落实到位的。中高风险地区所在设区市的师生员工暂缓返校，返校前21天有中高风险地区旅居史的师生员工暂缓返校。

技工院校参照执行；校外培训机构、婴幼儿照护机构恢复线下集中培训（照护）活动的时间在当地中小学、幼儿园全部开学后，由各设区市疫情防控工作领导指挥机构确定。

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